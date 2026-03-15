산림청장배 전국대회 낙동강 숲길 따라 질주

경북 칠곡군은 15일 칠곡평화분수 광장과 칠곡보 일원에서 열린 '2026 산림청장배 칠곡 전국산악자전거대회'가 전국 동호인들의 참여 속에 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

전국 자전거 동호인들 사이에서' MTB의 성지'로 불리는 경북 칠곡에 라이더들이 몰렸다. 산악자전거 동호인들의 페달 소리가 낙동강 숲길을 따라 이어지며 봄날의 칠곡을 달궜다.

'2026 산림청장배 칠곡 전국산악자전거대회'가 전국 동호인 참여 현장사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

산림청이 주최하고 칠곡군자전거연맹이 주관한 이번 대회에는 전국 각지에서 모인 선수단과 동호인 등 400여 명이 참가했다. 참가 접수는 모집 시작과 동시에 빠르게 마감될 정도로 큰 관심을 모았다. 이는 최근 열린 산림청장배 대회 가운데서도 손꼽히는 규모다.

이번 대회는 김태경 칠곡군자전거연맹 회장과 칠곡군청 산림녹지과 공무원들이 유치를 위해 꾸준히 노력한 끝에 성사된 것으로 알려졌다. 자전거 동호인들 사이에서' MTB의 성지'로 불리는 칠곡에서 대회가 열리게 된 것도 이런 배경 때문이다.

참가자들은 낙동강을 따라 이어진 숲길과 자전거 코스를 달리며 힘찬 페달링을 이어갔다.

대회는 MTB 경쟁 부문 12개 등급과 비경쟁 부문인 그래블·이바이크 종목으로 나뉘어 진행됐다. 참가자들은 칠곡보와 칠곡평화분수 일대의 자연경관 속에서 기량을 겨루며 동호인 간 화합을 다졌다.

낙동강 숲길과 산악 코스가 어우러진 칠곡의 라이딩 코스는 동호인들 사이에서' MTB 성지'로 불린다. 자연경관과 어우러진 코스는 참가자들 사이에서도 호평받았다.

대회 현장에서는 후원사 경품 추첨 행사도 열렸다. 자전거와 바이크 내비게이션 등 다양한 경품이 참가자들에게 전달되며 현장 분위기를 더했다.

김태경 칠곡군자전거연맹 회장은" 전국에서 칠곡을 찾아준 자전거 동호인들 덕분에 대회를 성황리에 마칠 수 있었다"며"오늘 여러분이 달린 이 길은 76년 전 참전용사들의 희생으로 지켜낸 소중한 땅"이라고 말했다. 이어"자전거 바퀴 소리가 참전용사들께 드리는 작은 감사의 인사가 되었기를 바란다"고 전했다.

김재욱 칠곡군수는" 만물이 생동하는 3월, 산림청장배 전국산악자전거대회가 칠곡에서 열리게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며"참가 선수들이 경쟁을 넘어 산악자전거를 즐기며 칠곡의 봄을 만끽하는 시간이 되었기를 바란다"고 말했다. 이어 "모든 참가자가 안전하게 대회를 마무리하게 되어 더욱 뜻깊다"고 밝혔다.

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칠곡군은 이번 대회를 계기로 산림 레포츠와 자전거 관광을 결합한 스포츠 관광 활성화도 기대하고 있다. 낙동강 자전거길과 숲길을 연계한 코스는 전국 자전거 동호인들 사이에서 라이딩 명소로 주목받고 있다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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