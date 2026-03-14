국제유가 치솟아 항공권에도 영향 미쳐

"연료값 내려가면 가격 다시 내려갈 것"

미국과 이란 간 발생한 전쟁으로 국제 유가가 급등한 가운데 항공권 가격도 치솟고 있다.

유나이티드 항공기들이 활주로에 멈춰 서 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신은 미국 주요 항공사들의 국내선 항공권 가격이 최근 일주일 사이 급증했다고 보도했다. 유가 상승으로 항공사들의 연료 비용 부담이 커지면서 항공료가 오르고 있다고 설명했다.

이날 미국의 주요 항공사 가운데 스피릿항공의 국내선 편도 항공편 최저 공시 가격은 193달러(약 28만9000원)로 전주 대비 2배 이상 치솟았다. 유나이티드항공과 델타항공 등 나머지 주요 항공사의 국내선 항공편 가격도 일주일 새 15~57% 올랐다. 미국 내 노선 가운데 가장 상승 폭이 큰 노선은 북미 대륙을 가로지르는 대륙 횡단 항공편이었다.

항공권 가격이 오른 것은 최근 미국과 이란이 전쟁을 벌이면서 원유 교역 요충지로 꼽히는 호르무즈 해협 항행이 사실상 마비되면서 국제유가가 치솟았기 때문이다. 국제 유가 벤치마크인 브렌트유는 이날 배럴당 100.46달러로 전 거래일보다 9.2% 급등했다. 그 여파로 미국 주요 항공사들의 주가는 전쟁이 시작된 이후 이날까지 종가 기준 10~20% 떨어졌다. 투자회사 TD코웬은 주요 항공사들의 실적 목표치를 낮췄다. 또 항공사들이 다음 주까지 자체 실적 전망(가이던스)을 수정할 수도 있다고 전망했다.

전문가들은 연료 효율이 높은 항공기에 투자한 항공사들은 약간의 가격 완충 효과를 볼 수 있겠으나 상대적으로 노후한 항공기를 운용하는 항공사는 더 큰 타격을 입을 것이라고 설명했다.

그러나 미 국내선 항공 수요가 크게 줄어들지는 않을 것이란 분석이 나왔다. 미국 내 봄방학 대목 기간인데다 상대적으로 가격 부담이 더 큰 해외여행 대신 국내 여행에 수요가 몰렸기 때문이다.

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스피릿항공 측은 WSJ에 "이달 말부터 내달 초까지 항공편 좌석 대부분이 매진될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 스콧 커비 유나이티드항공 최고경영자(CEO)는 "과거와 달리 요즘 사람들은 이란 사태 같은 사건에 크게 반응하지 않는다"면서 "유가가 급격히 오르면 항공료도 오르지만, 연료값이 내려가면 항공료도 다시 자연스레 내려갈 것"이라고 이야기했다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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