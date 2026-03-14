휘발유 1851.9원·경유 1856.1원

석유 최고가격제 시행 다음 날인 14일 전국 평균 주유소 기름값은 전날 대비 두 자릿수 하락세를 이어갔다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1천851.9원으로, 전날보다 12.2원 하락했다. 경유 가격은 16.6원 하락한 1천856.1원으로 집계됐다.

석유 최고가격제 시행 첫날인 13일 광주의 한 주유소에 차량이 몰려 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전국에서 기름값이 가장 비싼 서울 주유소도 하락세를 이어갔다. 서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1천871.1원으로 전날보다 16.5원 내렸다. 경유 가격은 16.2원 하락한 1천863.1원으로 집계됐다.

국내 주유소 기름값은 미국과 이란 간 전쟁이 발발한 뒤 지난 10일 최고점에 도달한 이후 하락세를 이어가고 있다.

AD

정유업계 관계자는 "국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영되지만, 석유 최고가격제가 시행된 만큼 당분간 유가 추이를 예상하기 어려운 상황"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>