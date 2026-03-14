'조폭 연루설' 제기자 형 확정 소식에 SNS 통해 언론 행태 강력 비판

"가짜뉴스 확대 보도하고 정정·사과 없어…진실 흐르는 세상 희구"

재명 대통령은 14일 지난 제20대 대선 과정에서 자신을 향해 '조폭 연루설'을 제기했던 장영하 국민의힘 경기 성남 수정구 당협위원장의 유죄 판결이 확정된 것과 관련해 "무책임한 언론은 흉기보다 무섭다"며 과거 언론의 보도 행태를 정면으로 비판했다.

이재명 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

"확인 없는 무차별 보도, 사과도 정정도 없어"

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 장 위원장의 징역형 집행유예 확정 소식을 전한 더불어민주당 이건태 의원의 게시글을 공유하며 소회를 밝혔다. 이 대통령은 "가짜뉴스 없는, 진실과 정의가 강물처럼 흐르는 맑은 세상을 희구한다"고 적었다.

이어 이 대통령은 "근거 없는 '이재명 조폭 연루설'을 사실 확인 없이 무차별적으로 확대 보도했던 언론들이 유죄 판결이 난 상황에서도 사과는커녕 정정보도조차 하지 않고 있다"며 "사실 보도조차 없는 실정"이라고 날을 세웠다.

그러면서 "여전히 나를 조폭 연루자로 오해하는 사람들이 많을 것"이라며 "의도적으로 조작·왜곡 보도를 하거나 근거 없는 허위 주장을 그대로 옮기는 무책임한 언론이 흉기보다 무서운 이유"라고 강조했다.

'가짜 제보'로 시작된 의혹… 재정신청 끝에 법단 심판

이번 사건의 당사자인 장 위원장은 성남 폭력조직 '국제마피아파'의 행동대원 박철민 씨의 법률대리인 출신이다. 그는 2021년 10월, 박 씨의 진술을 근거로 당시 성남시장이었던 이 대통령이 국제마피아파 측에 사업 특혜를 주는 대가로 약 20억원을 받았다는 의혹을 제기해 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 기소됐다.

당초 검찰은 장 위원장이 박 씨의 제보를 사실로 믿었을 가능성을 고려해 불기소 처분했으나, 민주당 측의 재정신청을 법원이 수용하면서 2023년 5월 재판이 시작됐다. 대법원은 최근 장 위원장에 대해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심 판결을 최종 확정했다.

이 대통령은 게시글 말미에 이건태 의원을 향해 "고생하신 것을 잘 알고 있으며 참으로 감사하다"고 전했다. 아울러 "앞으로도 할 일이 많은데 잘 부탁드린다"며 향후 가짜뉴스 근절 등에 대한 역할을 당부했다.

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이 의원은 과거 민주당 법률위원회 부위원장으로서 장 위원장에 대한 재정신청 과정에 깊숙이 관여했던 인물로, SNS를 통해 이번 판결 확정 소식을 대외적으로 알렸다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr



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