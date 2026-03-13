GTA·아이언맨·슈퍼맨 등 편집 영상 공개

"이란, 미군에게도 절대적 무례한 행위"

백악관이 닌텐도 게임 영상을 활용해 폭탄 투하 장면을 묘사했다. 백악관 엑스 캡처 AD 원본보기 아이콘

백악관이 이란과의 전쟁을 비디오 게임에 비유해 군 역량을 과시한 영상을 공개하면서 뭇매를 맞고 있다. 이란을 물론 미군에도 무례한 행위이며, 전쟁은 게임과 같은 오락이 아니라는 점에서다.

13일 미국 NBC 방송에 따르면 백악관이 이날 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에 공개한 영상에는 일본 닌텐도사의 '위(Wii)' 게임 화면이 등장한다.

게임 속 주인공이 골프 홀인원이나 야구 장외 홈런을 기록한 뒤 미군이 실제로 이란을 공습하는 장면이 이어지고, 볼링 스트라이크 직후 폭탄이 터지는 장면이 교차 편집되면서 '스트라이크'라는 자막 표시된다.

백악관은 지난 7일에도 비디오 게임 '그랜드 세프트 오토(GTA): 샌 안드레아스' 영상을 활용해 이란 전쟁 밈(Meme·인터넷 유행 콘텐츠)을 만들어 이를 엑스에 게시하기도 했다. 이 영상은 캐릭터가 걸어가는 장면으로 시작해 미군이 이란 차량을 공격하는 실제 교전 화면으로 바뀐다.

끝으로 영상 말미에는 캐릭터가 사망했을 때 나오는 문구인 '웨이스티드(Wasted)'라는 문구가 화면을 채운다.

백악관은 지난달 28일 전쟁을 시작한 후 이와 같은 홍보 영상 10여편을 공식 계정에 게시했다. 할리우드 영화 '아이언맨', '슈퍼맨' 등은 물론 일본 애니메이션 '유희왕'을 짜깁기한 영상이나, 미식축구 선수들이 몸을 부딪칠 때마다 폭탄이 터지는 장면을 편집해 넣은 영상들이 차례로 공개됐다.

이와 관련 NBC는 미국 내에서도 실제 사망자가 발생한 전쟁을 가상 세계와 비교해 희화화한다는 비판이 나온다고 전했다.

전직 고위 군 관계자는 "이는 전쟁 중인 이란을 비롯해 이와 관련된 모든 사람, 그리고 목숨을 걸고 싸운 미국인들에게도 절대적으로 무례한 행위"라며 "이 영상을 만든 사람은 모든 걸 장난(joke)으로 생각하는 것 같다"고 말했다.

박지수 인턴기자



