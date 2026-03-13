최대 2년간 9000만원 지원

한국디자인진흥원(KIDP)은 산업통상부와 이달 말까지 '2026년 지속가능디자인지원사업'의 참여기업을 모집한다고 13일 밝혔다.

이 사업은 최근 발효된 유럽연합(EU)의 에코디자인 규정에 맞춰 제품·포장·서비스를 개발하려는 디자인전문기업을 지원하는 데 목적이 있다.

올해 선정된 기업에는 한층 강화된 신규 비즈니스 모델 개발 비용을 지원하고, 글로벌 규제 대응을 위한 컨설팅을 제공한다. 특히, 산업부와 KIDP는 작년 성과를 바탕으로 기존 단년도 지원 방식을 '1차연도 상품화, 2차연도 고도화'로 이어지는 연속 지원 체계로 개편하고, 최대 9000만 원 규모의 개발 자금을 지원할 예정이다.

지원 자격은 산업디자인진흥법상 디자인전문회사로 제한한다. 1차 서류 심사와 2차 발표 평가를 통해 서비스디자인 활용 능력 등 성장 가능성을 다각적으로 검토해 10개팀 내외를 선발한다.

강윤주 KIDP 원장은 "디자인 개발을 지원해 우리 기업들이 글로벌 환경 규제라는 새로운 상황을 혁신의 기회로 전환하고, 실질적인 매출 증대와 판로 개척의 성과를 거둘 수 있도록 지원하겠다"고 했다.

최호경 기자



