긴급경영안정자금 지원 요건 완화

경영안정바우처 지원 확대

정부가 미국·이스라엘과 이란 전쟁으로 촉발된 중동 리스크 관련 피해 지원을 소상공인으로 확대하기로 했다. 이번 사태가 장기화할 시 원자잿값 급등과 연료비 인상으로 인한 소상공업계의 피해가 불가피해서다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 13일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 '중동 상황 장기화 대비 중소기업·소상고인 영향점검 회의'에서 모두 발언을 하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

14일 중소벤처기업부는 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 '제2차 중동 상황 중소기업·소상공인 영향 점검 회의'를 열고 이런 내용을 논의했다. 이번 간담회에는 중동 상태의 직접적인 영향권에 있는 수출 중소기업 외에도 간접적인 영향을 받을 것으로 예상되는 소상공업계 관계자들이 참석했다.

소상공업계는 중동 사태가 길어짐에 따라 매출 감소·원자잿값 인상·연료비 부담 등의 간접적인 영향을 이미 체감하고 있다고 토로했다. 이에 업계는 소비 촉진을 위한 온누리상품권 등의 할인 한도 상향과 적용 대상 확대 등을 중기부 측에 건의했다.

중기부는 우선 긴급경영안정자금의 지원 요건을 완화해 소상공인들의 자금 유동성을 확보하고, 경영안정바우처를 확대해 연료비 부담을 완화해줄 방침이다. 이후 정책자금 등 추가 재원을 확보해 소상공인 대체 시장과 신규 판로 개척도 지원한다는 목표다. 중기부 관계자는 "1~3개월 단위로 단계별 지원책을 준비하고 있다"며 "업계 의견을 바탕으로 추가 대책을 논의할 예정"이라고 말했다.

국내 수출 기업들의 가장 큰 애로사항으로 꼽힌 '운송 차질' 해소에도 힘을 쏟는다. 지난달 28일부터 이달 11일까지 중기부 수출 애로센터에 집계된 결과에 따르면 피해·애로 사항 76건 가운데 '운송 차질'이 56건으로 전체 71.1%를 차지했다. 중기부에 따르면 플라스틱 제조 업체 등은 이번 중동 사태로 인해 거래처로부터 원료 인상을 통보받았다고 호소했고, 일부 업체에서는 수출 중단, 무기한 연기 사례 등도 속출하고 있다.

중기부는 다음 주 중 '중동 특화 긴급물류바우처'를 신설·시행해 기존에 수출 바우처 대상에 포함되지 않던 기업들까지 지원한다는 방침이다. 수출 바우처 혜택을 받던 기업을 대상으로는 물류비 지원 한도를 기존 3000만원에서 6000만원으로 상향한다.

AD

한성숙 장관은 "중동 상황이 지속될 경우 문제가 수출에 국한되지 않고, 원자재 가격 상승 등에 따라 중소기업과 소상공인의 경영 부담이 증가할 소지가 있어 미리 대비해야 한다"며 "중소기업과 소상공인 피해·애로를 지속해서 살펴보고 현장 의견을 반영한 지원 수단을 미리 마련하겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>