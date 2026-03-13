갤럽 여론조사
민주당 지지율 47% 기록

이재명 대통령의 직무 수행 평가가 취임 후 최고치를 경신했다. 더불어민주당 역시 현 정부 출범 이후 최고치를 기록했다.


13일 여론조사업체 갤럽이 공개한 정례 여론조사(10~12일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 무선전화 가상번호 무작위 추출, 전화조사원 인터뷰 방식으로 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 95%수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 11.9%)에 따르면 이 대통령 지지율은 지난주 조사보다 1%포인트 상승한 66%를 기록했다. 이 대통령 지지율은 4차례 연속 상승해 취임 초 기록했던 65%의 지지율을 넘어섰다. 부정평가는 24%로 나타났다.

정치성향별로 보면 진보층(273명) 88%, 중도층(342명) 75%가 이 대통령의 직무를 긍정적으로 평가했다. 다만, 보수층(236명) 가운데 37%만이 이 대통령 직무수행에 대해 긍정적으로 평가했다.


이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

정당지지도에서 민주당은 지난주 조사보다 1%포인트 상승해 47%를 기록했다. 이 지지율은 현 정부 출범한 이래 최고치다. 국민의힘 지지율은 20%로 지난주보다 1%포인트 하락했다. 국민의힘 지지율 최저치는 지난 7월 2·3주 기록했던 19%였다.

정당에 대한 호감을 묻는 조사에서는 민주당에 호감이 간다는 응답이 50%였다. 이어 조국혁신당은 25%로 2위, 국민의힘은 19%로 3위였다. 진보당 17%, 개혁신당은 9%였다. 갤럽은 "민주당의 잠재 지지기반이 중도층까지 확대됐지만 국민의힘은 보수층도 아우르지 못하고 있다"고 분석했다. 정치성향으로 볼 때 진보층의 77%, 중도층의 56%가 민주당을 호감을 갖고 있다고 답했다. 반면 보수층의 55%, 중도층의 74%가 국민의힘에 비호감을 드러냈다. 민주당 지지자의 87%가 민주당에 호감을 보였지만, 국민의힘의 경우에는 65%만 호감을 갖고 있다고 답했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

식용유 때리니 '기름기 빠진 라면'…빵값 떨어지는 동안 7% 치솟자, 정부 또 나섰다 식용유 때리니 '기름기 빠진 라면'…빵값 떨어지는...
AD

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.


나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈