이재명 대통령은 13일 시작된 석유 최고가격제에 대해 "만약 제도를 어기는 주유소 등을 발견하신다면 지체 없이 저에게 신고해달라"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "오늘부터 석유 최고가격제를 전면 시행한다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이 대통령은 "불안정한 국제 정세로 요동치는 국내 기름값을 잡기 위해 공급 가격에 분명한 상한선을 두기로 했다"면서 "일부 업체가 어수선한 틈을 타 폭리를 취하거나 부당 이득을 챙기는 일이 없도록 국민 여러분의 감시와 참여가 필요하다"고 강조했다.

산업통상부의 고시에 따르면 이날 0시부터 석유제품 최고가격제가 전면 시행 중이다. 1차 최고가격은 L당 보통휘발유 1724원, 자동차용 경유 1713원, 등유 1320원으로 설정됐다.

1차 가격은 오는 26일까지 2주간 적용된다. 이후 국내외 유가를 고려해 2주마다 최고가격을 재설정한다.

