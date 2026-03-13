인형 키링 7종 등 선봬

팝마트 코리아는 자사 대표 IP '더 몬스터즈(THE MONSTERS)'와 글로벌 캐릭터 브랜드 '산리오(Sanrio)'가 협업한 제품을 출시한다고 13일 밝혔다.


더 몬스터즈 X 산리오 캐릭터 시리즈 인형 키링, 더 몬스터즈 X 헬로 키티 인형. 팝마트 코리아

더 몬스터즈 X 산리오 캐릭터 시리즈 인형 키링, 더 몬스터즈 X 헬로 키티 인형. 팝마트 코리아

AD
원본보기 아이콘

이번에 선보인 '더 몬스터즈 X 산리오 캐릭터 시리즈 인형 키링'은 총 7종으로 구성됐다. 헬로키티, 시나모롤, 쿠로미 등 산리오를 대표하는 캐릭터들의 특징을 라부부의 장난기 넘치는 비주얼로 재해석했다.

키링과 함께 출시한 '더 몬스터즈 X 헬로 키티 인형'은 헬로키티의 상징인 레드와 블루 컬러 조합을 재현한 제품이다. 출시된 제품은 의상과 액세서리를 탈부착 및 교체가 가능해 사용자의 취향에 따라 스타일링을 바꿀 수 있다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

저커버그의 3700억짜리 "자니?"… 남자는 제시 몸값도 두 배 불리고서야 전화받았다 저커버그의 3700억짜리 "자니?"… 남자는 제시 몸...
AD

팝마트 코리아 관계자는 "라부부의 독보적인 정체성과 산리오의 클래식한 매력이 결합된 이번 시리즈를 통해 팝마트가 지향하는 팝 컬쳐의 즐거움을 경험해 보길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈