인형 키링 7종 등 선봬

팝마트 코리아는 자사 대표 IP '더 몬스터즈(THE MONSTERS)'와 글로벌 캐릭터 브랜드 '산리오(Sanrio)'가 협업한 제품을 출시한다고 13일 밝혔다.

더 몬스터즈 X 산리오 캐릭터 시리즈 인형 키링, 더 몬스터즈 X 헬로 키티 인형. 팝마트 코리아

이번에 선보인 '더 몬스터즈 X 산리오 캐릭터 시리즈 인형 키링'은 총 7종으로 구성됐다. 헬로키티, 시나모롤, 쿠로미 등 산리오를 대표하는 캐릭터들의 특징을 라부부의 장난기 넘치는 비주얼로 재해석했다.

키링과 함께 출시한 '더 몬스터즈 X 헬로 키티 인형'은 헬로키티의 상징인 레드와 블루 컬러 조합을 재현한 제품이다. 출시된 제품은 의상과 액세서리를 탈부착 및 교체가 가능해 사용자의 취향에 따라 스타일링을 바꿀 수 있다.

팝마트 코리아 관계자는 "라부부의 독보적인 정체성과 산리오의 클래식한 매력이 결합된 이번 시리즈를 통해 팝마트가 지향하는 팝 컬쳐의 즐거움을 경험해 보길 바란다"고 했다.

최호경 기자



