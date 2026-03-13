이 대통령, 13일 SNS 메시지

이재명 대통령은 13일 "있는 힘을 다 모아 산업 인공지능 전환을 신속하게 추진하겠다"고 말했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 정부가 AI 전환(AX) 사업을 통합 공고한다는 내용의 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부는 오는 19일 4320억원 규모의 AX 사업을 통합 공고할 방침이다. 이 대통령은 "칸막이가 사라진 국민주권 정부니까 가능한 일"이라고 설명했다.

그러면서 "위대한 대한민국, 힘내자!"라고 썼다.

이 대통령은 지난해 9월 말 국무회의에서도 "부처 칸막이를 없애는 것이 이번 정부의 최대 과제"라고 강조한 바 있다.

한편 이 대통령은 같은 날 자신의 엑스에 군 복무 기간 전체를 국민연금 가입 기간으로 인정하는 정책을 소개하며 "약속은 지킵니다. 국민주권 정부"라고 언급했다.

보건복지부는 올해 상반기 국민연금법을 개정해 이같은 방안을 시행할 예정이다. 현재는 군 복무의 최대 12개월까지만 국민연금 가입 기간으로 인정된다.

