류지현 감독 도미니카공화국전 선발 낙점

류현진 론디포파크서 승리 투수 경험

메이저리그 최강 투수 산체스와 맞대결

류현진(한화 이글스)이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 도미니카공화국과 8강전에 선발 등판한다.

류지현 대표팀 감독은 13일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 공식 훈련을 마친 뒤 14일 오전 7시 30분에 열리는 도미니카공화국과의 준준결승 선발로 류현진을 예고했다.

류현진이 도미니카공화국과의 WBC 8강전을 앞두고 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 캐치볼을 하고 있다.

중책을 맡은 류현진은 "도미니카공화국과 경기가 태극마크를 달고 치르는 마지막 경기가 되지 않도록 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다. 류현진은 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스 소속이던 시절 론디포파크에서 좋은 모습을 보였다. 2020년 9월 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스와 방문 경기에서 6이닝 5안타 2볼넷 8삼진 1실점으로 승리 투수가 됐다.

류 감독은 "류현진은 류현진이기 때문에 선발로 냈고, 가장 믿을 수 있는 카드"라며 강한 신뢰를 내보였다. 도미니카공화국은 특급 왼손 투수 크리스토페르 산체스(필라델피아 필리스)가 선발 등판한다. 1996년생인 왼손투수 산체스는 2021년부터 2025년까지 MLB 통산 104경기에 출전했다. 지난 시즌 13승 5패, 평균자책점 2.50을 기록하며 212개의 삼진을 잡아냈다.

류 감독은 "산체스는 세계 최고 수준의 투수"라며 "빠른 공과 우타자 바깥쪽으로 떨어지는 체인지업이 굉장히 좋다"고 평가했다. 이어 "우리 선수들이 출루 쪽에 더 확률을 높여야 할 것"이라며 "빠져나가는 체인지업에 선구안이 생긴다면 더 경쟁력 있는 경기를 할 수 있을 것"이라고 기대했다.

