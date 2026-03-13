브렌트유 종가 100달러 돌파

모즈타바 강경 성명서에 국제유가 일제히 상승

美 에너지 장관 "이달 말에는 선박 호위 가능"

12일(현지시간) 미국 맨해튼 다운타운에 위치한 주유소 AD 원본보기 아이콘

국제에너지기구(IEA)가 사상 최대 규모의 비축유 방출을 결정했음에도 이란 전쟁의 장기화 우려에 11일(현지시간) 미국의 3대 지수가 보합으로 마감했다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 739.42포인트(1.56%) 하락한 4만6677.85에 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 103.18포인트(1.52%) 내린 6672.62, 기술주 중심의 나스닥지수는 404.155포인트(1.78%) 떨어진 2만2311.97에 마무리했다.

시장은 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 성명서에 크게 반응했다. 모즈타바 최고지도자가 임명 후 첫 성명서에서 호르무즈 해협 봉쇄를 이어가고 전선 확대 의지를 밝히면서 국제유가가 급등했다.

이에 앞서 크리스 라이트 미 에너지부 장관은 CNBC와의 인터뷰에서 "미 해군이 현재 호송 유조선을 호위할 준비가 되어있지 않다"면서 이달 말까지는 호위할 수 있다고 말했다. 향후 2주 동안 호르무즈 해협의 에너지 운송이 마비될 것이라는 것이 기정사실화되면서 시장의 투자심리가 악화됐다.

특히 5월 인도분 브렌트유는 전장 대비 9.72% 상승해 배럴당 95.73달러에 마감했다. 종가 기준으로 100달러를 돌파한 것은 2022년 8월 이후 처음이다. 4월 인도분 서부텍사스산원유 선물 종가도 배럴당 95.73달러로 전장보다 9.7% 상승했다.

정유주와 에너지주의 상승세가 두드러졌다. 엑손모빌 1.59%, 셰브론 2.98%, 옥시덴털페트롤리엄 5.72%, 다이아몬드백에너지 0.49%, APA 2.43% 등이 상승했다. 방위산업주인 록히드마틴 0.52%, 에어로바이런먼트 2.08%, 노스럽그러먼 0.83% 등도 오름세로 마쳤다.

아담 크리사풀리 바이탈놀리지 관계자는 보고서에서 "이란이 걸프 지역에 경제적 혼란을 조장하는 전략이 효과를 보고 있다. 유조선 공격이 잇따르고 호르무즈 해협이 폐쇄되면서 브렌트유 가격이 배럴당 100달러 가까이 상승했다"고 분석했다.

이어 "미국과 이스라엘이 군사적 우위를 점하고 있고 이란의 미사일 및 핵 프로그램이 약화되었을지 모르지만, 테헤란의 강경 정권은 확고하게 자리 잡고, 그들의 계획은 석유를 이용해 트럼프 대통령을 더욱 궁지로 몰아넣는 것으로 보인다"고 덧붙였다.

국제유가 상승을 방어하기 위해 미국은 전일 1억7200만배럴의 원유를 방출할 것이라고 밝혔지만, 원유 방출까지 약 120일이 소요될 것으로 예상된다.

앤서니 사그림베네 아메리프라이즈의 수석 시장전략가는 "중동 정세 변화로 인해 에너지 비용과 휘발유 가격이 현재 수준을 유지하거나 일정 기간 상승할 경우, 소비자 심리에 부담을 주고 중간선거가 다가옴에 따라 구매력 문제를 더욱 부각시킬 수 있다"고 지적했다.

기술주와 반도체주 모두 약세로 마쳤다. 엔비디아 -1.53%, 애플 -1.71%, 마이크로소프트(MS) -0.60%, 알파벳 -1.28%, 메타 -2.32% 등이 하락했다. TSMC와 브로드컴은 각각 4.93%, 1.68% 떨어졌다.

한편 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 4월 인도분 금은 1% 내린 5125.80달러에 거래를 마쳤다. 주요 6개국 통화 대비 미국 달러화의 가치 수준을 나타내는 달러인덱스는 전장 대비 0.54% 오른 99.76을 가리키고 있다.

AD

필립 스트라이블 블루라인퓨처스 수석 시장전략가는 "달러 지수 상승, 미 국채 수익률 상승, 금리 인하 부재가 모두 금 가격에 부정적인 요인"이라며 "하지만 중동 분쟁은 일부 안전자산 수요를 만들어내고 있다"고 설명했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>