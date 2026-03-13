[한 눈에 읽기]
①2월 외국인 주식자금 135억달러 순유출
②증시 추가 상승 변수는 국제유가 향방
③올해 높은 수익률 낸 '증권 ETF' 관심 ↑

MARKET INDEX : Year to date

국장서 손 턴 외국인…지난달 韓 주식 135억달러 팔았다 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대 지수 일제히 급락

○기술주·반도체주 모두 약세 보여

○모즈타바 강경 성명서에 국제유가 상승

Top3 NEWS

■ 2월 외국인 국내주식 135억달러 순유출…역대 최대
○한은, '2026년 2월 이후 국제금융·외환시장 동향' 발표
○AI 투자 경계감·차익실현 영향에 주식자금 순유출
○채권자금은 57억4000만달러 순유입 기록하기도
■ 코스피 '불안한 조정장'…유가급등에 실적전망 상승세 '주춤'
○미국-이란 전쟁 장기화 우려에 국제유가 상승
○유가 오르면서 기업 실적 전망치에도 영향
○개인들 '빚투' 늘어나는 것도 증시 부담 요인
■ "너도 나도 사고 팔고"…100조 거래로 수익률 대박 난 '이것'
○11일 ETF 수익률 상위 '증권 테마' 차지
○올해 수익률도 80%대로 상위권
○증시 활황에 거래대금·고객예탁금 ↑

그래픽 뉴스 : 사상최대 비축유 공급에도 뛴 유가…이란 "200달러 각오하라"

○우크라 전쟁때보다 2배 넘어

○기존 공급량 비해서는 턱없이 부족

○중동정세 장기화 우려도 한몫

○우크라 전쟁때보다 2배 넘어

○기존 공급량 비해서는 턱없이 부족

○중동정세 장기화 우려도 한몫

the Chart : "환율 10% 오르면 600억원 순손실"…이란전 장기화 속타는 유통가

○중동發 전쟁 장기화 전망, 환율 요동

○사업 계획 보수적 기준값 책정에도 '불안'

○환율 10% 상승 시 손익 감소 전망

○중동發 전쟁 장기화 전망, 환율 요동

○사업 계획 보수적 기준값 책정에도 '불안'

○환율 10% 상승 시 손익 감소 전망

오늘 핵심 일정

국내

꼭 봐야 할 주요 뉴스

월급 1200만원 '평생 직장' 어디길래…17만명 몰렸다 월급 1200만원 '평생 직장' 어디길래…17만명 몰렸...
해외

16:00 영국GDP(MoM)(1월)

21:30 미국GDP(QoQ)(4분기)

21:30 미국 근원 개인소비지출물가지수(YoY)(1월)

23:00 미국 노동부 구인·이직보고서(JOLTS)(1월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 2℃(1) ｜최고기온 : 12℃(2℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 30%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.


영문 기사 보기

