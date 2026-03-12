크리스 라이트 CNBC와 인터뷰



크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 12일(현지시간) 이달 말까지 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 호위하는 것은 어렵다고 밝혔다.

라이트 장관은 이날 미 CNBC 방송 인터뷰에서 미 해군의 선박 호위 가능성에 대해 "비교적 곧 일어나겠지만, 지금은 일어날 수 없다. 우리는 단지 준비가 안 됐다"며 이같이 말했다.

그는 "현재 우리의 모든 군 자산은 이란의 공격 능력과 이를 지원하는 제조 산업을 파괴하는 데 집중하고 있다"고 말했다.

라이트 장관은 '이달 말까지 호르무즈 해협을 통과하는 일부 선박을 호위할 것이라고 생각하느냐'는 질의에 "그렇다. 그럴 가능성이 매우 크다고 본다"고 답했다.

라이트 장관은 지난 10일 엑스(X·옛 트위터)에 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 성공적으로 호위했다고 적었다가 몇 분 뒤 게시글을 삭제했다. 논란이 커지자 백악관이 이러한 사실을 부인한 바 있다.

라이트 장관은 세계 원유 물동량의 20%가 지나가는 호르무즈 해협이 막히면서 유가 급등 등 혼란이 발생한 것에 대해선 "이는 장기적 이익을 위한 단기적 고통이며, (이란 핵 위협 등의 제거는) 반드시 달성해야 할 과제"라고 말했다.

이어 "그렇지 않으면 수십 년간 이란이 원할 때마다 세계를 인질로 삼을 수 있는 미래를 가져야 할 것"이라고 트럼프 행정부의 입장을 거듭 강조했다.

