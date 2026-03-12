교도통신 "내주 정상회담서 논의"

미국과 일본이 군사 협력을 강화하기 위해 기밀 정보 공유를 확대하는 방안을 추진하고 있다고 교도통신이 보도했다.

12일 보도에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 오는 19일 미국에서 정상회담을 열고 미일 동맹 강화 방안을 논의할 예정이다. 이 자리에서 미군과 일본 자위대가 더 많은 군사 정보를 공유하는 방안이 주요 의제로 다뤄질 것으로 보인다.

양국은 공동 군사 작전을 더 원활하게 하기 위해 정보 공유 체계를 강화하려는 것으로 알려졌다. 미국은 정상회담에 앞서 일본에 사이버 보안 강화도 요구했으며, 일본은 자위대의 기밀 정보를 보호하고 미국과 정보를 공유하기 위해 미국 기업의 클라우드 서비스 사용을 검토 중인 것으로 전해졌다.

또 미군과 자위대는 기밀 정보와 인공지능(AI)을 활용해 공격 목표를 효율적으로 선정하는 체계를 구축하는 방안도 구상하고 있다.

이와 함께 양국 정상은 미사일 공동 생산 문제도 논의할 가능성이 있다. 우크라이나 전쟁 장기화와 미국의 이란 공습 등으로 미사일 수요가 늘어난 만큼, 미일이 협력해 미사일 생산을 확대할 수 있다는 것이다. 공동 생산 대상에는 패트리엇 미사일 등이 거론된다.

이번 정상회담에서는 중동 정세가 인도·태평양 지역 안보에 미치는 영향과 중국 문제도 함께 논의될 전망이다. 특히 중국이 일본에 대한 경제 압박을 강화하는 상황에서, 양국은 에너지와 핵심 광물 공급망 협력 방안도 조율할 것으로 예상된다.

한편 다카이치 총리는 이번 방미 기간에 미 의회 연설 제안을 받았지만, 일정 문제로 보류했다고 밝혔다. 또한 중동 정세와 관련한 미일 공동 성명 발표 여부도 현재 조율 중이라고 말했다.

