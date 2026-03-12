21만3000건

미국에서 새로 실업수당을 신청한 사람 수가 지난주 소폭 줄었다.


미국 노동부에 따르면 3월 1~7일 신규 실업수당 청구 건수는 21만3000건으로, 전주보다 1000건 감소했다. 이는 시장 예상치(21만5000건)보다도 조금 적은 수준이다.

美주간 신규 실업수당 청구 전주 대비 1000명 감소
2주 이상 계속 실업수당을 받는 사람 수도 줄었다. 2월 22~28일 기준 계속 실업수당 청구 건수는 185만건으로 전주보다 2만1000건 감소했다.

최근 미국 고용 지표는 다소 약해진 모습도 나타나고 있다. 2월 비농업 일자리는 전달보다 9만2000명 줄었고, 실업률도 4.4%로 1월(4.3%)보다 소폭 올랐다.

다만 실업수당 신청이 크게 늘지는 않아 고용시장이 급격히 나빠지는 상황은 아니라는 평가가 나온다. 월가에서는 앞으로 나올 고용 지표가 경기 흐름을 가늠할 중요한 신호가 될 것으로 보고 주시하고 있다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
