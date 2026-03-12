美주간 신규 실업수당 청구 전주 대비 1000명 감소

21만3000건

미국에서 새로 실업수당을 신청한 사람 수가 지난주 소폭 줄었다.

미국 노동부에 따르면 3월 1~7일 신규 실업수당 청구 건수는 21만3000건으로, 전주보다 1000건 감소했다. 이는 시장 예상치(21만5000건)보다도 조금 적은 수준이다.

2주 이상 계속 실업수당을 받는 사람 수도 줄었다. 2월 22~28일 기준 계속 실업수당 청구 건수는 185만건으로 전주보다 2만1000건 감소했다.

최근 미국 고용 지표는 다소 약해진 모습도 나타나고 있다. 2월 비농업 일자리는 전달보다 9만2000명 줄었고, 실업률도 4.4%로 1월(4.3%)보다 소폭 올랐다.

다만 실업수당 신청이 크게 늘지는 않아 고용시장이 급격히 나빠지는 상황은 아니라는 평가가 나온다. 월가에서는 앞으로 나올 고용 지표가 경기 흐름을 가늠할 중요한 신호가 될 것으로 보고 주시하고 있다.

오규민 기자



