국민연금이 올해 3월 정기주주총회부터 주주 권익을 강화하는 방향으로 의결권 행사를 더 적극적으로 하기로 했다.

국민연금공단 기금운용본부는 12일 "주주가치 제고와 기금 수익률 증가를 위해 최근 상법 개정 취지를 반영한 의결권 행사를 추진할 계획"이라고 밝혔다.

국회는 지난해부터 세 차례에 걸쳐 상법을 개정해 일반 주주 보호 장치를 강화했다. 주요 내용은 전자주주총회 도입, 집중투표제 의무화, 감사위원 분리 선출 확대, 자기주식 소각 의무화 등이다.

하지만 일부 기업이 올해 정기주총 안건에서 이사 수 상한을 정관에 두거나 감사 정원을 축소하는 등 상법 개정 취지를 우회하는 내용의 규정을 추진한 사례가 확인됐다고 국민연금은 설명했다. 또 경영상 목적을 이유로 자기주식을 보유하거나 처분할 수 있도록 정관에 근거 규정을 마련한 경우도 있는 것으로 나타났다.

국민연금은 이런 움직임이 일반 주주의 권익을 충분히 보호하지 못할 수 있다고 보고, 상법 개정 취지에 맞지 않는 안건에는 적극적으로 의결권을 행사할 방침이다.

아울러 의결권 행사 방향에 대한 사전 공개 범위도 확대한다. 기존에는 지분율 10% 이상 보유 기업 등을 대상으로 공개했지만, 앞으로는 지분율 5% 이상 보유 기업까지 공개 대상에 포함한다. 국민연금은 이를 통해 의결권 행사 과정의 투명성을 높이겠다고 밝혔다.

