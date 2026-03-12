외동아들 암으로 떠난 뒤 시험관 시술로 임신

"아이 덕에 다시 살아갈 힘"…SNS서 찬반

지난해 외아들을 잃은 중국의 60대 여성이 시험관 시술을 통해 최근 아이를 출산해 화제가 되고 있다. 고령 출산을 둘러싸고 중국 현지에서는 응원과 우려가 엇갈리는 분위기다.

11일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 중국 산샹 메트로폴리스 뉴스에 따르면 중국 지린성 쑹위안의 한 병원에서 63세 여성 A씨가 지난 4일 제왕절개 수술로 2.8㎏의 딸을 출산했다. 예정일보다 약 2주 이른 출산이었지만, 산모와 아기 모두 건강한 상태로 전해졌다.

A씨는 지난해 2월 35세였던 외동아들을 암으로 떠나보낸 후 시험관 시술을 통해 임신에 성공했다. 고령에도 임신에 성공한 그의 소식은 중국 내 사회관계망서비스(SNS)에서 큰 관심을 모았다.

그는 "아들이 세상을 떠난 뒤 남편과 나는 서로 말도 거의 하지 못했다"며 "집안 전체가 무겁고 침묵에 잠긴 분위기였다"고 당시 상황을 떠올렸다. 이어 "임신한 뒤에는 매일 기쁨을 느끼고 있다"며 "이 아이가 없었다면 다시 살아갈 힘을 얻지 못했을 것"이라고 말했다.

현재 부부는 한 달에 약 1만위안(약 215만원)의 연금을 받고 있으며, 소규모 사업을 통해 추가 수입도 있다고 밝혔다. 비교적 안정적인 경제적 여건이라는 설명이다.

또 그는 "부모님이 모두 90세 이상까지 장수했다"며 "나 역시 80세까지는 충분히 살 수 있을 것이라 생각한다"고 말했다. 의료진 역시 A씨의 건강 상태가 더 젊은 사람들보다 양호한 편이라고 평가한 것으로 전해졌다.

A씨는 부부가 세상을 떠난 뒤에도 아이를 돌봐줄 사람이 있다는 점도 강조했다. 그는 "조카가 아이를 돌봐주겠다고 약속했다"며 "우리가 있든 없든 아이가 의지할 사람이 있다는 사실에 마음이 놓인다"고 말했다.

아기를 처음 품에 안은 순간 A씨는 눈물을 흘렸다고 한다. 그는 "마침내 아이를 만났다"며 "세상을 떠난 아들이 다시 돌아온 것 같은 기분이었다"고 말했다. 현재 A씨는 직접 모유 수유를 하며 아이를 돌보고 있다.

소식이 전해지자 현지 SNS에서는 엇갈린 반응이 나왔다. 일부 누리꾼들은 "용감한 여성에게 경의를 표한다. 아이가 그녀의 살아갈 동기를 만들어줬다"며 응원의 메시지를 보냈다. 반면 "아이가 성인이 될 무렵 부모는 이미 80대에 접어든다"며 "어린 나이에 노부모를 돌봐야 하는 부담을 아이에게 떠넘기는 것 아니냐"는 비판도 적지 않다.

A씨의 사연은 과거 '한 자녀 정책'을 시행해 온 중국의 인구 정책 역사와도 맞물린다. 중국 국가보건당국 통계에 따르면 2012년 기준 외동 자녀를 잃은 가정은 약 100만 가구에 달하며, 매년 약 7만6000가구씩 늘어나는 것으로 집계됐다. 정부는 이들 가정에 1인당 매달 590위안(약 12만 7000원)의 보조금을 지급하고 있다.

