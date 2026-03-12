[내일날씨]동해안 일부 눈비…강원 산지 최대 20㎝ 적설
금요일인 13일은 일부 지역에 비 또는 눈이 내린다.
오후에 강원 동해안과 산지, 경북 동해안과 북동 산지, 부산·울산·경남 동부 내륙에 비나 눈이 내리는 곳이 있다.
예상 적설량은 12∼13일 이틀간 강원 산지 5∼15㎝(많은 곳 20㎝ 이상), 강원 동해안 1∼3㎝, 경북 북동 산지 1∼5㎝, 경북 북부 동해안과 울산 1㎝ 미만이다.
연합뉴스
예상 강수량은 강원 동해안과 산지, 경북 동해안과 북동 산지 5∼20㎜, 부산과 울산 5∼10㎜다.
중부지방은 대체로 맑다가 오후부터 대체로 흐려지겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많다. 동해안 지역은 대체로 흐린 날씨를 보인다.
아침 최저기온은 -2∼4도, 낮 최고기온은 6∼14도로 예보됐다. 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 다만 호남권과 제주권은 새벽에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보인다.
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
