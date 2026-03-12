12일 부산시청, 부산시·기보·신보 등과 협력



총 5000억원 규모 보증대출 공급, 지역경제↑

BNK부산은행(은행장 김성주)은 12일 오후, 부산시청에서 부산시, 부산상공회의소, 차세대기업인클럽, 기술보증기금, 신용보증기금과 함께 '부산 넥스트루트(Next Root) 특별금융 지원 업무협약'을 체결했다.

이날 협약식에는 부산은행 김성주 은행장을 비롯해 박형준 부산시장, 정현민 부산상공회의소 부회장, 심현우 차세대기업인클럽 회장, 기술보증기금 이재필 상임이사, 신용보증기금 채병호 상임이사 등 관계자들이 참석해 지역경제 활력 회복을 위한 의지를 모았다.

'넥스트루트(Next Root)'는 부산 경제의 기반이 되는 전통기업의 다음 단계 성장을 지원하고, 지역의 미래를 이끌 차세대 기업이 나아갈 방향을 제시한다는 의미를 담고 있다.

이번 협약을 통해 부산은행은 기술보증기금과 신용보증기금에 특별출연을 실시하고, 총 5000억원 규모의 보증서 대출을 공급하기로 했다.

특히 부산에 본사 또는 사업장을 둔 중소기업에 대해 중점적으로 지원할 방침이다. 또 대출금리를 우대하고, 보증료 감면을 위한 출연금을 지원할 예정이다.

부산시는 부산 소재 기업에 정책자금 이차보전을 지원하고, 기술보증기금과 신용보증기금은 부산은행의 출연금을 기반으로 신용보증을 공급할 계획이다.

이번 협약은 최근 글로벌 경기 불확실성과 지정학적 리스크 등으로 어려움을 겪고 있는 지역 중소기업의 경영안정과 성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 민·관·금융기관이 협력해 지역 기업의 자금 접근성을 높이고, 지역 경제의 지속가능한 성장을 도모한다는 점에서 의미가 있다.

부산은행 김성주 은행장은 "이번 협약은 단순한 금융 지원을 넘어 지자체와 금융기관, 기업단체가 함께 힘을 모아 지역 경제 회복을 지원하는 생산적 금융의 실천 사례이다"라며 "앞으로도 부산은행은 지역 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 금융지원을 지속적으로 확대해 나가겠다고" 말했다.

