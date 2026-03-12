한일여고·마산공고 학생 대상

경남 창원특례시는 12일 한일여자고등학교 학생 20명을 대상으로 동구기업과 한국재료연구원을 방문하는 현장 견학 프로그램을 실시했다.

한일여자고등학교 학생들이 동구기업을 방문한 단체 사진.

이번 견학은 창원형 교육발전특구 사업의 일환으로 창원산업진흥원이 주관해 학생들의 지역 산업 이해 증진과 진로 탐색 기회 제공을 위해 마련됐다.

이날 학생들은 동구기업의 생산 현장을 둘러보고 기업 관계자와의 질의응답을 통해 산업 현장의 실제 업무와 필요한 역량을 이해하는 시간을 가졌다. 이어 한국재료연구원에서는 첨단 소재 연구 현장을 견학하며 미래 산업 기술과 연구 분야에 대한 이해를 높였다.

또한, 오는 17일 마산공업고등학교 학생 20명을 대상으로 삼현과 한국전기연구원 현장 견학도 진행할 예정이다. 학생들은 미래 모빌리티 및 방산 분야 산업현장과 전기공업 및 전기이용 분야 연구시설을 둘러보며 관련 직무와 산업 동향을 직접 살펴볼 계획이다.

정순길 자치행정국장은 "현장 견학을 통해 학생들이 지역 산업을 이해하고 진로를 탐색하는 데 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역 기업·연구기관과 연계한 다양한 교육 프로그램을 확대하겠다"고 밝혔다.

한편, 창원시는 교육발전특구 사업을 통해 지역 산업과 연계한 진로 교육 및 산학연 협력 프로그램을 지속해서 확대해 지역 인재 양성 기반을 강화할 계획이다.

