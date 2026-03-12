동남아 한국인 관광객 사이 '팁 논란' 확산

팁+선물도…"여행객 부담 커진다" 지적

동남아시아를 찾는 한국인 관광객들 사이에서 '팁 문화'를 둘러싼 논란이 확산하고 있다. 일부 여행객이 서비스에 대한 감사 표시로 팁을 건네기 시작하면서 팁 문화가 일반적이지 않은 동남아 지역에서도 자연스레 팁을 요구하는 분위기가 형성됐다는 지적이 나오면서다. 개인의 선의가 결과적으로 다른 여행객에게 부담을 전가하는 관행으로 이어질 수 있다는 비판과 단순한 감사 표현일 뿐 문제 될 것이 없다는 의견이 맞서며 논쟁이 이어지고 있다.

최근 사회관계망서비스(SNS)에서는 동남아 여행 중 팁 요구를 경험했다는 글이 잇따라 올라오고 있다. 한 누리꾼은 "베트남에서 한국인은 팁 주는 호구래요"라는 글을 통해 현지 분위기를 전했다.

작성자는 "베트남은 원래 한국처럼 팁 문화가 일반적인 나라가 아닌데 관광지 마사지숍이나 액티비티에서 한국인 관광객이 팁을 자주 주다 보니 이제는 당연한 것처럼 여겨지는 분위기"라고 주장했다. 특히 마사지, 네일 서비스, 바구니배 체험 등에서 이미 팁이 포함된 가격을 지불했음에도 추가 팁을 요구받는 사례가 늘고 있다는 설명이다.

"직원이 옆에서 기다려 결국 팁 줬다"

다른 여행객들이 공유한 경험담도 비슷하다. 베트남 다낭과 나트랑을 다녀온 한 여행객은 마사지와 손톱 관리 서비스를 마친 뒤 이미 포함된 요금을 지불했지만 직원이 옆에서 계속 서성거려 결국 팁을 건넸다고 전했다. 또 다른 관광객은 "바구니배 체험을 마치고 내리려는데 직원이 노골적으로 팁을 요구해 당황했다"며 "다른 관광객들이 모두 돈을 꺼내는 분위기라 어쩔 수 없이 줬다"고 했다.

네일아트 관련 자료사진. 픽사베이 원본보기 아이콘

이외에도 "한국인만 보면 손부터 내민다""식당이나 택시 등 팁이 필요 없는 곳에서도 요구받는 경우가 있다" "당연히 줄줄 알고 있는 게 짜증 난다" "불과 몇 년 사이에 이렇게 됐다" 등의 댓글이 이어졌다.

'팁 꾸러미' 문화까지 등장

이 같은 논란 속에 이른바 '팁 꾸러미(구디백)' 문화도 새롭게 도마 위에 올랐다. 일부 한국 여행객들이 현지 직원들에게 나눠줄 소액 현금이나 선물을 미리 준비해 간다는 인증 사진이 SNS에 올라오면서다.

사진에는 마스크팩과 사탕, 과자, 간식 등을 비닐봉지에 나눠 담은 모습이 담겼다. "호텔 체크아웃할 때 직원들에게 감사의 의미로 나눠준다" "현지에서 친절한 서비스를 받았을 때 주려고 준비했다"는 설명이 함께 붙었다.

마스크팩·간식 등 담은 팁 꾸러미(구디백). SNS 캡처 원본보기 아이콘

하지만 이를 두고 온라인에서는 비판이 이어졌다. "팁 없는 나라에서 왜 저래" "동남아 갔다고 귀족 놀이라도 하고 싶은 듯" "이러다 보면 결국 강제가 된다" "대체 왜 한국인만 이러는 거냐" "미국 같은 나라에선 저렇게 팁도 못줄 거면서" "우리나라에서도 안 주는 팁을 왜" "노예를 자처하고 있다" "따뜻한 인사 한마디면 충분" 등의 반응이 적지 않다.

반면 "서비스가 좋았다면 감사 표시로 줄 수도 있는 것 아니냐" "개인의 선택을 과도하게 비난한다" "본인이 만족해서 준다는데 왜 남들이 난리" 등의 의견도 맞서며 논쟁이 이어지고 있다.

"반복되면 관행 될 가능성"

전문가들은 동남아 대부분 국가에서 팁이 사회 전반의 관행으로 자리 잡은 것은 아니라고 설명한다. 다만 관광객이 지속적으로 팁을 건넬 경우 특정 관광지에서는 새로운 관행처럼 자리 잡을 가능성도 있다는 분석이다. 관광객들이 계속 팁을 줄 경우 현지에서는 자연스럽게 기대하는 분위기가 형성될 수 있다는 지적이다.

