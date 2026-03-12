사망자 1명 발생, 이라크 반발

오만 석유저장고도 드론 공격받아

이란이 이웃 나라 이라크 영해를 항해하던 유조선을 공격해 사상자가 발생한 것으로 알려지면서 중동일대 군사적 긴장감이 크게 고조되고 있다. 이란과 우호국인 오만의 석유저장고도 이란 드론의 공격을 받은 것으로 알려졌다.

11일(현지시간) CNN에 따르면 이날 이라크 영해를 항해 중이던 몰타 선적의 제피로스호와 마셜제도 선적 세이프시 비슈누 등 2척의 유조선이 이란의 공격을 받았다. 두 유조선에서는 폭발이 발생했으며, 지금까지 1명이 사망한 것으로 알려졌다.

이라크 항만공사 총괄 책임자인 파르한 알파르투시는 기자회견에서 "페르시아만 바스라 항구에 있던 유조선들에서 폭발과 화재가 발생해 승무원 38명은 구조했다. 이들은 모두 외국 국적자"라며 "지금까지 우리는 두 선박에서 발생한 폭발의 성격이 무엇인지 알지 못한다"고 밝혔다. 구체적인 피해상황은 아직 알려지지 않았다.

해당 공격 직후 이라크 정부는 크게 반발하고 있다. 이라크 합동작전사령부 언론책임자인 사드 만 중장은 "공격은 이라크 영해에서 발생했다"며 "이는 이라크 주권에 대한 침해이고 이라크는 법적 대응을 할 권리가 있다"고 경고했다. 이라크 당국은 일단 석유 항만시설을 모두 폐쇄하고 보안조치를 강화한 상태다.

이라크 안팎에서는 유조선 공격 사건의 배후로 이란을 지목하고 있다. 이라크의 한 보안 소식통은 CNN에 "폭발물을 장착한 이란 선박이 유조선들을 타격한 것으로 추정되며, 계속 조사를 진행 중"이라고 말했다.

이란이 호르무즈 해협을 넘어 타국 영해의 유조선까지 공격하면서 군사적 긴장감은 크게 올라갔다. 공격이 발생한 바스라 항구는 호르무즈 해협과 직선거리로 약 800㎞ 떨어져 있는 곳이다.

AD

이라크 외에도 앞서 미국과의 핵협상을 중재했던 이란의 우방인 오만도 이란 드론의 공격을 받았다. 이날 오만 살랄라 항구 연료저장탱크도 이란의 샤헤드 드론 공격을 받아 대규모 화재가 발생했다. 해당 항구는 호르무즈 해협 대체 항로로 이용되고 있는 홍해 항로와 연결된 곳으로 호르무즈 해협에서 850~950㎞ 이상 떨어진 곳에 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>