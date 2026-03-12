

아산 탕정에 5200억 투입 차세대 디스플레이 연구 거점 구축

기술개발·공정·양산 전주기 지원…중국 추격 속 초격차 기술 확보



대한민국 핵심 전략 산업인 디스플레이의 기술 패러다임 전환을 겨냥한 충남도의 'AI 기반 국가연구플랫폼 구축' 사업이 본격 추진의 첫 관문을 넘었다. 차세대 디스플레이 원천기술 확보와 산업 생태계 집적을 목표로 한 대형 프로젝트로, 글로벌 기술 경쟁 속에서 충남이 핵심 연구 거점으로 도약할지 주목된다.

충남도는 12일 산업통상자원부 공모를 통해 유치한 '첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축 사업'이 과학기술정보통신부 예비타당성조사(예타) 대상 사업에 선정됐다고 밝혔다.

이 사업은 인공지능(AI) 기반 개방형 연구 플랫폼을 구축해 차세대 디스플레이 원천 기술을 선점하고, 기술 개발부터 공정·실증·양산화까지 이어지는 전주기 통합 지원 체계를 마련하기 위해 추진한다.

사업은 내년부터 오는 2033년까지 7년 동안 총 5200억 원을 투입해 아산 탕정테크노 일반산업단지에 조성된다.

충남도는 2030년까지 2000억 원을 투입해 연면적 8000㎡ 규모 연구시설과 56종의 연구 장비를 구축할 계획이다.

연구원은 기업·대학·연구기관이 참여하는 첨단 디스플레이 연구의 컨트롤타워로, 연구 성과를 사업화로 연결하는 국가 기술 허브 역할을 맡게 된다.

또 2033년까지 3200억 원을 투입해 신소재·소자·공정·시스템 등 31개 연구개발(R&D) 과제를 추진하고 차세대 초격차 기술 확보에 나선다.

도는 디스플레이 산업이 OLED 중심으로 급격히 재편되는 가운데 중국의 기술 추격이 거세지는 상황에서, 이번 플랫폼 구축이 글로벌 경쟁력 확보의 전환점이 될 것으로 보고 있다.

특히 디스플레이 소부장 특화단지와 혁신공정센터, 스마트모듈러센터 등과 연계해 설계·실증·제품화까지 이어지는 원스톱 지원 체계를 구축하고, 전주기 연구개발 체계 전환을 통해 차세대 디스플레이 기술 격차를 3년 이상 벌린다는 전략이다.

도는 내년 사업 착수를 목표로 올해 하반기 예비타당성조사 통과에 행정력을 집중할 계획이다.

안호 도 산업경제실장은 "첨단 디스플레이 국가연구플랫폼은 AI 기반 기술 개발과 제조, 상용화를 연결하는 글로벌 연구 거점이 될 것"이라며 "예타 통과와 후속 절차 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 충남도는 디스플레이 산업 초격차 확보를 위해 ▲디스플레이 혁신공정센터 구축 ▲무기발광 디스플레이 스마트모듈러센터 구축 ▲소부장 및 국가첨단전략산업 특화단지 지정 ▲부착형 디스플레이 기술 기반 구축 ▲디스플레이 품질 고도화 및 사업화 지원 등을 추진하고 있다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



