경기필 '라흐마니노프 협주곡 3번·세헤라자데'…박재홍 협연
13일 경기아트센터·14일 예술의전당
경기필하모닉오케스트라가 오는 13일 경기아트센터 대극장과 14일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 '마스터피스 시리즈 Ⅰ' 무대를 선보인다. 이번 공연에서는 라흐마니노프의 피아노 협주곡 3번과 림스키-코르사코프의 교향적 모음곡 '세헤라자데'를 연주한다.
첫 곡인 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번은 2021년 페루초 부조니 국제 피아노 콩쿠르에서 우승한 피아니스트 박재홍이 협연한다. 고도의 기교와 깊이 있는 음악성을 동시에 요구하는 이 곡은, 서정적인 선율과 장대한 스케일이 어우러진 라흐마니노프 특유의 낭만성이 돋보이는 작품이다.
2부에서 선보일 세헤라자데는 설화 '천일야화'에서 영감을 받은 작품으로, 화려한 오케스트레이션과 이국적인 선율이 일품이다. 독주 바이올린이 이야기를 이끌어가듯 각 악장이 생생한 음악적 장면을 펼쳐낸다.
지휘는 최수열 인천시립교향악단 예술감독 겸 연세대학교 음악대학 교수가 맡는다.
박병희 기자 nut@asiae.co.kr
