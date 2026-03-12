신보, 부산시 중소기업 금융지원 3300억원

신용보증기금은 부산은행, 부산시 등과 협력해 지역 중소기업 지원을 위한 3300억원 규모 금융지원 프로그램을 가동한다.

12일 신용보증기금은 부산은행, 부산시, 부산상공회의소, 차세대기업인클럽과 '지역경제 활력 회복 및 생산적 금융 확대를 위한 부산 넥스트루트 특별금융 지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 부산 지역 우수 중소기업의 금융 접근성을 높이고 맞춤형 금융 지원을 통해 지역 경제 활력을 회복하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 부산은행은 신용보증기금에 100억원을 출연하고, 신보는 이를 재원으로 약 3300억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다.지원 대상은 신성장동력산업 영위기업, 수출 및 해외진출기업, 지역기반산업 영위기업 등 부산 지역의 성장 잠재력이 높은 중소기업이다.

신보는 특별출연 협약보증을 통해 3년간 보증비율 100%를 적용하고 최대 0.3%포인트의 보증료를 차감 지원한다. 또 보증료 지원 협약보증을 통해 2년간 최대 0.6%포인트의 보증료를 지원해 기업의 금융비용 부담을 낮출 예정이다. 부산시는 기업당 최대 8억원 한도로 3년간 연 2.0%포인트의 이자를 지원한다. 부산상공회의소와 차세대기업인클럽은 회원사와 지역 기업을 대상으로 사업 안내와 참여 유도를 맡을 예정이다.

