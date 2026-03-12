FT "패트리엇 대안으로 한국 방산 부상"

요격 성공률 96%…실전 검증 효과

가격 경쟁력·생산 속도 글로벌 강점

10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국과 이란의 군사적 충돌이 격화하는 가운데 국산 방공무기 '천궁-Ⅱ'가 실전에서 높은 요격 성공률을 기록하며 글로벌 방산 시장의 주목을 받고 있다. 그동안 '가성비 무기'라는 평가를 받던 K-방산이 실제 전장에서 성능을 입증하면서 수요 확대 기대감도 커지는 분위기다. 특히 중동 지역에 배치된 한국산 방공 체계가 이란의 미사일 공격을 성공적으로 막아냈다는 평가가 나오면서 한국 방산업체들이 이번 전쟁의 대표적 수혜주로 부상하고 있다는 분석이 나온다.

요격 성공률 96%…실전서 드러난 '천궁-Ⅱ' 성능

11일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)는"이란 전쟁으로 패트리엇보다 저렴한 경쟁 제품을 제시한 한국 방산 기업들이 부상하고 있다"며 한국의 방공 미사일 체계인 '천궁-Ⅱ'에 대한 수요가 확대될 가능성을 언급했다.

천궁-Ⅱ는 한국이 독자 개발한 중거리 지대공 요격 체계로, 미국산 중거리 요격체계 패트리엇(PAC-3)과 유사한 역할을 수행한다. 해당 시스템은 이미 아랍에미리트(UAE)를 비롯해 사우디아라비아, 이라크 등 중동 국가에 수출된 상태다.

한국산 중거리지대공미사일 요격 방공무기 체계인 ‘천궁-Ⅱ’. LIG넥스원 원본보기 아이콘

천궁-Ⅱ는 UAE 방공망에 편입돼 이란의 탄도미사일 공격을 요격하는 임무에 투입됐다. 국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원이 공개한 자료에 따르면 현지에 배치된 두 개 포대에서 약 60발의 요격미사일이 발사됐고, 약 96%의 요격 성공률을 기록한 것으로 전해졌다.

하락장 속 '나홀로 상승'…주가 47% 급등

천궁-Ⅱ의 실전 성과가 알려지자 시장도 빠르게 반응했다. 해당 시스템을 개발한 LIG넥스원의 주가는 이란 전쟁이 본격화하기 전인 2월 말 대비 약 47% 상승했다. 같은 기간 국내 증시가 전반적으로 약세를 보인 것과 대비되는 흐름이다.

국군의날 미디어데이 행사에서 공개된 '천궁-Ⅱ'. 연합뉴스 원본보기 아이콘

천궁-Ⅱ의 가장 큰 경쟁력은 가격이다. FT에 따르면 록히드마틴이 생산하는 패트리엇 PAC-3 요격 미사일은 한 발당 약 370만 달러(약 54억원)에 달하는 반면 천궁-Ⅱ 요격탄 가격은 약 110만 달러로 3분의 1 수준에 불과하다.

납품 속도 역시 경쟁력으로 꼽힌다. 패트리엇 시스템은 계약 이후 인도까지 4~6년이 걸리는 경우가 많지만, 한국 방산업체들은 생산라인 확대를 통해 공급 속도를 높이고 있는 것으로 전해졌다.

글로벌 시장서 커지는 'K-방산' 존재감

K-방산은 이미 세계 시장에서 영향력을 확대하고 있다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 한국의 세계 무기 수출 시장 점유율은 약 3%로 세계 9위 수준이다. 특히 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽 국가들의 재무장 움직임이 빨라지면서 한국 방산 기업들은 새로운 수출 시장을 확보하고 있다.

AD

ADEX 2025 LIG넥스원 부스에 전시된 CIWS-II부터 LAMD, 천궁II, L-SAM 등 글로벌 다층 대공망 설루션. LIG넥스원 원본보기 아이콘

전문가들은 이번 중동 분쟁이 한국 방산 기술의 '실전 검증' 사례로 작용하면서 글로벌 수요 확대의 촉매가 될 가능성이 있다고 본다. 방산 시장에서 실제 전장에서의 성능 입증은 가장 강력한 경쟁력으로 평가되기 때문이다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>