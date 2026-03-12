자체 버블 리스크 지표 과열 수준인 1 근접

"옵션 시장에서도 과열된 움직임 나타나"

미국의 대형 은행 뱅크오브아메리카(BofA)가 한국 증시의 극심한 변동성을 두고 "전형적인 버블 사례"라고 분석해 관심이 쏠린다.

11일(현지시간) 금융 시장 전문 매체 마켓워치에 따르면, BofA 주식 전략가들은 코스피(KOSPI) 지수의 가격 움직임을 분석했다. 특히 전략가들은 코스피가 12% 급락한 다음 날 10% 갑자기 반등하는 극심한 변동성 사례를 주목했다. 전략가들은 이런 지수의 움직임이 아시아 외환위기, 닷컴 버블, 2008년 글로벌 금융위기 당시 나타났던 패턴과 유사하다고 판단했다.

앞서 코스피는 지난 3일 미국과 이스라엘의 이란 공습, 이에 따른 고유가 불안으로 인해 7.24% 급락한 바 있다. 다음날에는 12.06%라는 역대 최대치의 폭락을 기록했다. 그러나 하루 뒤인 지난 5일에는 급반등하면서 9.63% 오른 채 장을 마감했다.

BofA는 이같은 국면이 시장의 신뢰보다는 버블에 가깝다는 분석을 내놨다. BofA는 '버블 리스크 지표'라는 자체 지표를 만들어 금융 시장의 과열을 측정하는데, 해당 지표는 자산 수익률, 변동성, 모멘텀(상승 추세), 취약성 등을 분석한 뒤 하나의 수치로 종합해 0~1 사잇값으로 나타낸다. 1에 가까울수록 시장이 과열됐다는 뜻이다.

BofA 전략가들이 코스피를 분석한 결과 "지수의 버블 리스크 지표는 극단적인 수준인 '1'에 가까웠다"며 "옵션 시장에서도 과열된 움직임이 나타나고 있다"고 주장했다. 전략가들은 한국 개인 시장 참여자들에 대해서도 부정적인 의견을 내놨는데 "최근 역사적인 상승을 이끈 한국 개인 투자자는 지난주 코스피에서 관찰된 전형적인 버블 환경을 더욱 뒷받침한다"고 지적했다.

BofA가 판단한 코스피의 버블 수준은 과거 금과 은, 브렌트유, 블룸버그 원자재 지수보다 더 높은 수준이었다. 다만 이같은 판단은 최근 유가 급등락 이전에 분석된 것이다.

한편 최근 월가 펀드매니저들은 코스피의 과열 가능성을 경고하고 나섰다. 영화 '빅 쇼트'의 실제 인물인 공매도 투자자 마이클 버리는 최근 "지난 한 달간 코스피를 움직인 건 기관투자자들이었는데, 그 변동성이야말로 모멘텀 트레이더가 들어왔다는 결정적 신호였다"며 "기관들이 데이트레이딩(당일 매매)을 한다는 건 묵시록의 네 기사 중 하나가 나타난 것"이라고 지적했다.

JP 모건 출신 분석가 마르코 콜라노비치도 이달 초 코스피를 "새로운 은"이라고 주장하며 "다가올 폭락을 조심하라. 지금 매수하는 투자자는 평생 다시는 이런 수준을 못 볼 가능성이 매우 높다"고 주장했다.

