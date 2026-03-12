고덕주공 1861가구, 명일한양 1087가구 공급

정비계획 진행ㄷ 아파트 포함 명일동 5900가구 공급

여의도 광장아파트도 최고 52층·414가구 재건축

서울 강동구 고덕주공9단지와 명일한양아파트가 재건축을 통해 대규모 주거단지로 탈바꿈한다. 두 단지 모두 2028년 개통 예정인 지하철 9호선 한영외고역과 연계된 역세권 단지로 조성되면서 명일동 일대 주거환경이 크게 개선될 전망이다.

고덕주공9단지는 재건축 조감도. AD 원본보기 아이콘

12일 서울시는 11일 제3차 도시계획위원회 신속통합기획 수권분과위원회를 열고 고덕주공9단지 재건축사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정·경관심의(안)을 조건부 가결하고, 명일한양아파트 재건축안은 수정가결했다고 밝혔다.

1985년 준공된 고덕주공9단지는 재건축을 통해 기존 1320가구에서 공공주택 202가구를 포함한 총 1861가구 규모로 확대된다. 단지는 최고 49층 이하로 조성될 예정이다.

이번 정비계획에는 단지 중앙을 가로지르는 동서 보행축을 조성해 대명초등학교 통학 동선을 개선하고, 9호선 한영외고역과 연계되는 보행·생활 이동체계를 구축하는 내용이 담겼다.

또 공공보행통로 주변과 단지 외곽에는 어린이집과 작은도서관 등 개방형 주민공동시설과 녹지·휴게공간을 배치해 지역 주민들도 이용할 수 있도록 할 계획이다. 구천면로와 상암로61길을 확폭해 교통 여건을 개선하고, 가로변에는 중·저층 주동을 배치해 주변 주거지와의 경관 조화도 고려했다.

같은 날 심의를 통과한 명일한양아파트도 재건축을 통해 기존 540가구에서 공공주택 259가구를 포함한 총 1087가구 규모의 주거단지로 조성된다. 단지는 최고 49층 규모로 계획됐다. 특히 역세권 용적률 특례가 적용돼 용적률이 기존 300%에서 340% 이하로 완화되면서 사업성과 주택 공급이 동시에 확대될 것으로 전망된다.

이번 정비계획은 재건축을 추진 중인 고덕현대아파트와 도시 공간적 조화를 고려해 수립됐다. 9호선 한영외고역에서 고덕현대 재건축단지로 이어지는 가로 활성화를 위해 어린이공원과 상가가 계획됐으며, 두 단지 경계부에는 공공보행통로를 조성해 명일 학원가와 지하철 5호선 고덕역을 이용하는 주민들의 보행 편의를 높일 예정이다.

앞서 정비구역 지정이 완료된 고덕현대아파트와 명일신동아아파트, 정비계획 수립이 진행 중인 명일우성아파트까지 포함하면 명일동 일대에서는 약 5900가구 규모의 주택 공급이 추진될 전망이다. 최진석 서울시 주택실장은 "명일동 일대 재건축사업이 순차적으로 추진되면서 주택 공급 확대와 함께 지역 주거환경도 크게 개선될 것으로 기대된다"며 "보행과 생활 인프라가 조화를 이루는 주거환경 조성을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

여의도 광장아파트 38-1 재건축 정비계획 조감도.서울시 제공. 원본보기 아이콘

같은 날 도시계획위원회에서는 '여의도 광장아파트 38-1 재건축 정비계획(안)'도 수정 가결됐다. 이에 따라 해당 단지는 최고 52층, 414가구 규모의 주거단지로 재건축될 예정이다.

여의도 샛강과 지하철 5·9호선 여의도역 사이에 위치한 광장아파트 38-1은 준공 48년이 지난 노후 단지로 신속통합기획을 통해 정비계획 수립이 추진됐다. 지난해 5월 1차 신통자문 이후 약 10개월 만에 심의를 통과했다.

해당 단지는 여의도 금융중심지 특성을 고려해 용도지역을 제3종 일반주거지역에서 일반상업지역으로 상향하고 용적률 597%를 적용받는다. 이를 통해 최고 52층(200m 이하), 총 414가구(공공주택 154가구 포함) 규모의 주거단지로 조성될 예정이다.

단지에는 연면적 약 3000㎡ 규모의 '어린이 상상랜드(어린이 직업체험관)'이 들어선다. 어린이집과 작은도서관 등 주민공동시설도 조성해 지역 주민에게 개방할 예정이다. 주요 가로변에는 보도형 전면공지를 조성해 보행 환경을 개선하고, 여의도역과 샛강을 연결하는 보행 결절부에는 공개공지를 설치해 휴게 공간을 확보한다.

AD

광장아파트 38-1은 여의도 재건축 추진 단지 13곳 가운데 9번째로 정비계획을 통과한 사례다. 서울시는 향후 통합심의를 거쳐 건축계획을 확정할 계획이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>