중동 전쟁에 산업 구조 흔들린다…"자원·물류·AI 결합한 복합 위기"

삼정KPMG 보고서 발간

미국과 이스라엘의 이란 공습이 국내 주요 산업의 비용 구조와 공급망 전략에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나왔다.

삼정KPMG는 12일 '자원·물류·AI 3대 축으로 본 미국-이란 전쟁' 보고서를 발간하고, 이번 분쟁이 단순한 지역 군사 충돌을 넘어 글로벌 산업 환경에 구조적인 변화를 가져올 수 있다고 진단했다.

보고서는 이번 충돌이 자원, 물류, AI 세 축에서 기존 분쟁과 다른 특징을 보인다고 설명했다. 이란이 주변국 에너지 시설까지 겨냥하는 등 '자원의 무기화' 가능성이 커졌고, 호르무즈 해협 봉쇄 위협도 늘어나며 글로벌 에너지 공급과 해상 물류 흐름의 불확실성이 확대되고 있다는 것이다. 여기에 인공지능(AI) 기술이 실제 군사 작전에 활용되면서 전략 기술 경쟁도 본격화하고 있다고 분석했다.

삼정KPMG는 이번 전쟁이 국내 주요 산업 전반에 영향을 미칠 수 있다고 내다봤다. 정유 산업은 단기적으로 정제마진 개선 가능성이 있지만, 중장기적으로는 원유 도입 비용 상승과 수요 둔화라는 이중 부담이 나타날 수 있다. 석유화학 산업 역시 유가 상승으로 제품 스프레드 축소와 수익성 압박으로 이어질 가능성이 있다.

유틸리티 산업에서는 에너지 가격 상승이 전력 도매가격을 끌어올리며 전력 수급 안정성에도 부담 요인이 될 수 있다. 방위 산업에서는 AI 기반 무기체계와 무인 전력 활용이 확대되면서 관련 기술 경쟁이 강화될 것으로 예상된다. 중동 안보 환경 변화는 한국 방위 산업의 수출 전략에도 영향을 줄 수 있다는 분석이다.

철강 산업은 원재료 가격 상승과 전력비 증가, 강달러 환경이 겹치며 제조 원가 부담이 커질 가능성이 있다. 자동차 산업은 분쟁이 장기화할 경우 완성차 운송 지연, 부품 공급망 교란, 물류비 상승 등 공급망 리스크가 확대될 수 있다.

반도체 산업은 항공 운송 중심의 물류 구조와 공급자 우위 수급 환경으로 단기 영향은 제한적일 것으로 전망된다. 다만 일부 공정 원자재의 중동 의존도가 있는 만큼 전쟁 장기화 시 수급 관리 필요성이 제기된다. 스마트폰 산업은 중동 항공 허브 운항 제한이 발생할 경우 물류 병목 가능성이 있다. 두바이와 카타르 공항이 글로벌 환적 허브 역할을 하는 만큼 항공 운송 우회에 따른 물류비 상승이 마진 구조에 영향을 줄 수 있다. 가전 산업은 석유 기반 원료와 금속 소재 의존도가 높아 유가 상승 시 원가 부담이 커질 수 있다. 해상 물류 지연이 발생할 경우 납기 관리에도 영향을 미칠 가능성이 있다.

해운 산업은 단기적으로 운임 상승에 따른 수혜가 예상되지만, 장기적으로는 연료비와 보험료 상승이 수익성 부담 요인이 될 수 있다. 건설 산업은 중동 지역이 국내 기업의 주요 해외 수주 시장인 만큼 지정학적 리스크 확대가 신규 수주 여건을 악화시킬 수 있다. 항공 산업은 중동 노선 비중이 크지 않아 직접적인 영향은 제한적이지만 유가 상승과 환율 상승이 동시에 나타날 경우 연료비 부담이 확대될 수 있다.

조선 산업은 상대적으로 수혜 가능성이 제기된다. 중동 에너지 공급 차질 우려로 미국산 LNG가 대체 공급원으로 부상할 경우 장거리 LNG 운송이 늘어나면서 LNG 운반선 수요 증가로 이어질 수 있기 때문이다.

금융 산업에서는 금융시장 변동성 확대와 기업 현금흐름 악화로 금융권 대손 비용 증가 가능성이 제기된다. 반면 무역금융, 환헤지 상품 등 위험 관리 관련 금융 서비스 수요는 늘어날 수 있다. 관광 산업은 중동 지역 여행 경보와 항공 운임 상승 영향으로 단기적인 수요 위축이 예상된다. 일본과 동남아 등 대체 여행지로 이동하는 흐름이 나타날 가능성이 높다는 분석이다.

삼정KPMG 경제연구원은 "에너지, 물류, 기술을 둘러싼 지정학적 리스크가 산업 전반의 비용 구조와 경쟁 구도를 바꿀 수 있는 만큼 기업들은 공급망 다변화와 '저스트 인 케이스(Just-in-Case)' 기반의 회복탄력성 전략을 재정비할 필요가 있다"고 강조했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



