“정부 책임 쏙 뺀 ‘기획 조사’로 반도체 미래 흔들지 마라”

‘기후정치바람’ 여론조사·안호영 의원 행보 직격

"용인 반도체 프로젝트 방해, 시민 분노만 키울 것"

"국가 대계가 '표'에 휘둘려선 안돼" 정부 대응 촉구

"반도체는 타이밍…정치 논리가 발목 잡아선 안 돼"

이상일 용인특례시장이 용인 반도체 클러스터 프로젝트를 저지하려는 특정 세력과 정치권의 결탁 의혹을 제기하며 강도 높은 비판에 나섰다.

이상일 용인특례시장 페이스북 홈페이지 캡처

이 시장은 11일 자신의 SNS를 통해 '기후정치 바람'이라는 단체가 공개한 여론조사와 이를 근거로 산단 이전을 주장하는 더불어민주당 안호영 의원(국회 기후에너지환경노동위원장)의 행보를 "나라의 미래는 안중에도 없는 터무니없는 정치적 공세이자 위험한 공작"이라고 강력히 비판했다.

이 시장은 특히 해당 단체의 여론조사가 지닌 '정보의 비대칭성'과 '의도적 누락'을 매섭게 질타했다. 그는 "정부가 이미 용인 첨단시스템반도체 국가산단(삼성전자)과 용인반도체클러스터 일반산단(SK하이닉스)에 대한 전력 공급 계획을 수립했으며, 이를 이행할 책임이 정부에 있다는 핵심 사실이 설문에서 쏙 빠졌다"고 지적했다.

이 시장은 "해당 조사는 송전탑 설치 갈등을 해결 불가능한 난제로 묘사하며 '전력이 풍부한 지역으로 산단을 이전해야 한다'는 답을 유도했다"며 "객관성을 상실한 '나쁜 조사'이며, 정해진 결론으로 응답자를 끌고 가려는 속이 뻔히 보이는 '술수'를 부린 기획 조사"라고 일갈했다.

안 의원이 해당 조사를 근거로 '국민 53.5%가 지지한다'며 팹(Fab) 이전을 주장하는 것에 대해서도 직격탄을 날렸다. 안 의원은 용인 팹을 이전시키려는 의도를 노출하며 그 의도에 맞는 답을 유도하는 이상한 여론조사 결과를 차용하며 "전력이 풍부한 곳으로 (용인) 반도체 산업단지를 이전해야 한다는 의견이 전국 53.5%로 나타났다. 국민의 53.5%가 안호영을 지지한다"는 등의 글을 페이스북에 올렸다.

이에 대해 이 시장은 "반도체 생산의 핵심인 '생태계'와 '집적 효과'를 모르는 응답자들이 그들이 설계한 대로 답하게 만든 꼼수"라며 "이를 근거로 '국민의 53.5%가 안호영을 지지한다'는 식의 억지 주장을 펴는 안 의원의 행태는 가히 가관"이라고 비판했다.

조사를 의뢰한 '기후정치바람'이란 단체는 '더가능연구소', '녹색전환연구소', '로컬에너지랩' 등 3개 단체가 연계한 프로젝트 그룹이다. 특히 '로컬에너지랩'은 '지역에너지전환전국네트워크'의 사무국 역할을 수행하고 있으며, 이 네트워크 소속 단체들은 지난 4일 서울 광화문에서 '용인 반도체 산단 전면 재검토'를 요구하며 송전선로 건설 반대 전국행동을 벌였던 세력으로 파악됐다.

이 시장은 여론조사의 설문 구성이 기본조차 갖추지 못한 '나쁜 조사'라고 질타했다. 조사 측은 정부가 이미 수립한 전력 공급 계획과 그 이행 책임이 정부에 있다는 핵심 사실은 의도적으로 누락했다. 대신 "송전탑 설치로 곳곳에서 갈등이 벌어지고 있다"며 부정적인 인식을 먼저 심어준 뒤 "다른 지역에서 전력을 끌어올 것인가, 아니면 전력이 풍부한 지역으로 산단을 이전할 것인가"라는 이분법적 질문을 던졌다.

이상일 용인특례시장. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이에 대해 이 시장은 "반도체 산업의 핵심인 '생태계 조성'과 '집적 효과'는 무시한 채, 오로지 전력 문제만을 부각해 산단 이전을 주장하는 것은 반도체 산업에 무지하거나, 알면서도 나라의 미래를 망치려는 처사"라고 비판했다. 이어 "안 의원의 머릿속엔 오로지 '표, 표, 표'만 가득 차 있는 것 같다"며 비판했다.

이 시장은 용인 반도체 프로젝트를 가로막으려는 세력이 발호할수록 현장 전문가, 취업을 꿈꾸는 청년, 그리고 용인 시민들의 분노지수가 치솟을 것이라고 경고했다.

그는 "반도체는 대한민국의 생존 전략이자 미래"라며 "대통령과 정부는 이 같은 왜곡된 여론전과 정치적 공작에 흔들리지 말고, 전력망 확충 등 정부의 책임을 끝까지 완수해 국가 산단의 성공적인 안착을 이끌어야 한다"고 촉구했다.

마지막으로 이 시장은 "용인 반도체 프로젝트를 망가뜨리려는 공작이 계속될수록 반도체 전문가와 미래를 걱정하는 현명한 국민들의 분노는 치솟을 것"이라며 "용인특례시는 시민들과 함께 반도체 국가산단의 성공적 조성을 끝까지 지켜내겠다"고 강조했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



