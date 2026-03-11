정부, 비축유 2246만배럴 푼다…IEA 비축유 공동 방출 동참

중동 정세 악화에 4억배럴 시장 공급 결정

걸프전 이후 최대 규모

2022년 러·우 전쟁 때보다 많아

정부가 국제에너지기구(IEA)의 비축유 공동 방출 결정에 따라 약 2246만배럴 규모의 비축유를 시장에 공급한다. 중동 정세 악화로 글로벌 에너지 수급 불안이 커지는 가운데 국제 공조에 동참하는 조치다.

산업통상부는 11일 IEA가 파리에서 열린 긴급 이사회에서 총 4억배럴 규모의 전략 비축유를 시장에 방출하는 '공동 행동(Collective Action)'을 의결했다고 밝혔다.

IEA는 최근 중동 지역 긴장 고조로 국제 석유 공급 불확실성이 확대되자 회원국 공동 대응이 필요하다고 판단해 이번 조치를 결정했다. 이번 방출 규모는 IEA 역사상 최대 수준이다.

국가별 방출 물량은 각 회원국의 전체 석유 소비량 비중을 기준으로 배분됐다. 이에 따라 한국은 전체 4억배럴 가운데 5.6%에 해당하는 2246만배럴을 할당받았다.

이는 1990년 걸프전 당시 한국이 약 494만배럴을 방출한 이후 가장 큰 규모다. 또 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 당시 IEA 주도로 두 차례에 걸쳐 방출했던 한국 물량(총 1165만배럴)보다도 많은 수준이다.

IEA의 비축유 공동 방출은 러·우 전쟁 이후 약 4년 만에 시행되는 조치다. 당시에도 IEA 회원국들이 협력해 전략 비축유를 시장에 공급하며 국제 유가 급등을 완화하는 데 나선 바 있다.

정부는 이번 공동 방출과 관련해 국내 수급 상황과 국익을 고려해 실제 방출 시기와 방식 등을 IEA 사무국과 협의해 결정할 계획이다.

정부 관계자는 "IEA와의 긴밀한 협력이 국제 석유시장 안정에 기여할 것으로 기대한다"며 "중동 정세로 인한 고유가 상황에 주요국과 공조해 국민경제와 민생물가 부담을 최소화해 나가겠다"고 밝혔다.

