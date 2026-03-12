삼성전자·SK, 자사주 소각 승부수…주주가치 제고 속도 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①삼성전자 16조·SK 5조 '자사주 소각' 결단

②한국, 비축유 2246만배럴 방출키로 결정

③"해외투자 확대, 경상수지 흑자의 필연적 결과"

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시, 이란 전쟁 장기화 우려에 보합 마감

○호르무즈 해협 봉쇄 의지 강조에 유가 재차 급등

○급등한 국제유가 여파로 3월 CPI 상승 불가피

TOP 3 NEWS

■ 코스피 상승 발맞춰 삼전·SK '자사주 소각' 훈풍 "100조 특별배당 가능성도" ○삼성전자 16조원 자사주 소각 발표에 주가 상승

○'100조 특별배당 가능성' 등 밸류업 추가 발표 기대감도

○SK도 자사주 5조 소각…주요 기업들 잇따를 듯

■ 정부, 비축유 2246만배럴 푼다…IEA 비축유 공동 방출 동참 ○중동 정세 악화에 4억배럴 시장 공급 결정

○걸프전 이후 최대 규모

○2022년 러·우 전쟁 때보다 많아

■ 억울한 서학개미 '고환율 주범' 누명 풀렸다 ○자본연 "투자수익률 제고위한 불가피한 흐름"

○서학개미는 국부 창출·대외 건전성에 도움

○"외국인 주식투자 유인 등 달러순공급 늘려야"

the Chart : '롤러코스피' 올라타려고 예금 빼고 마통 뚫었다… 은행권, 수신방어 총력

○5대 시중은행서 요구불예금 일주일 새 5.7조원 빠져

○마통 잔액 증가폭 2022년 빚투열풍 이후 최대

○예금 금리 올리고 고금리 특판 상품 출시로 맞불

돈이 되는 法

■ ACP 2027년 시행, 효력은 당장 ○대법원 형사사건서 먼저 인정

○"매뉴얼 미비, 권리 적극 주장해야"

○미국선 '업존 기준' 따라 원칙적 보호

■ "아티스트 브랜드 가치 지켜줄 것" ○김문희 변호사 "법리와 승소만 따지는 시대 끝나"

○엔터 분쟁, '여론 재판' 선행되는 특성 있어

○대형 로펌서 '엔터 전담팀' 이례적

■ 지시 반대한 검사 징계 받는다? 법안은 "부당 지시 땐 항거 가능" ○"공소청법 재수정" 일부 의원 주장

○실제 법안 내용은 주장과 달라

○추미애 "상명하복 검찰 관행 유지될 것"

오늘 핵심 일정

○국내

아이엠바이오로직스 코스닥 청약, 예정 공모가 1만9000~2만6000원

○해외

18:00 국제에너지기구(IEA)월간 보고서

21:30 미국 신규 실업수당청구건수

21:30 미국 무역수지(1월)

21:30 미국 건축승인건수(1월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 1℃( ▲ 1 ℃) ｜최고기온 : 13℃( ▲ 3 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 20%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

