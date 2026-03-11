12일 중부지방과 전라권에는 구름이 많고 강원 영동과 경상권 및 제주는 대체로 흐릴 것으로 예상된다.

오전부터 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지, 부산·울산·경남 동부 내륙에 비 또는 눈이 내리겠다. 오후부터 저녁 사이에는 대전·세종·충남 남동 내륙과 충북, 전라 동부, 그 밖의 경상권에 비가 내리는 곳이 있겠다.

12~13일 예상 강수량은 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지 5~20㎜, 부산·울산 5~10㎜, 대구·경남 5㎜ 안팎 등이다.

12일 예상 적설량은 강원 산지 5~15㎝(많은 곳 20㎝ 이상), 강원 북부 동해안 1~3㎝다.

아침 최저기온은 -3~5도, 낮 최고기온은 7~13도로 예보됐다. 당분간 기온은 평년(최저 -4~4도, 최고 9~13도)과 비슷하겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 0.5~2.5ｍ, 서해 0.5~2.0ｍ로 예상된다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



