12일 중부지방과 전라권에는 구름이 많고 강원 영동과 경상권 및 제주는 대체로 흐릴 것으로 예상된다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

오전부터 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지, 부산·울산·경남 동부 내륙에 비 또는 눈이 내리겠다. 오후부터 저녁 사이에는 대전·세종·충남 남동 내륙과 충북, 전라 동부, 그 밖의 경상권에 비가 내리는 곳이 있겠다.

12~13일 예상 강수량은 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지 5~20㎜, 부산·울산 5~10㎜, 대구·경남 5㎜ 안팎 등이다.


12일 예상 적설량은 강원 산지 5~15㎝(많은 곳 20㎝ 이상), 강원 북부 동해안 1~3㎝다.

아침 최저기온은 -3~5도, 낮 최고기온은 7~13도로 예보됐다. 당분간 기온은 평년(최저 -4~4도, 최고 9~13도)과 비슷하겠다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"커피 마시고 산책 좋았는데"…40대 '파이어족' 사무직으로 돌아갔다 "커피 마시고 산책 좋았는데"…40대 '파이어족' 사...
AD

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 0.5~2.5ｍ, 서해 0.5~2.0ｍ로 예상된다.


이승형 기자 trust@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈