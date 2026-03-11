한국수목원정원관리원(한수정)은 산불 피해지역 주민을 대상으로 '희망정원 나눔 프로젝트'를 추진한다고 11일 밝혔다.

프로젝트는 산불 피해로 어려움을 겪는 주민 생활권에 이동형 실외정원을 설치하고 주민이 직접 참여하는 가드닝 교육을 병행하는 ESG 기반의 사회공헌 사업으로 추진된다.

지난해 산불 피해지역 주민들이 이동형 희망정원을 직접 꾸미고 있다.

지난해 처음 시작된 이 프로젝트는 서울시설공단, 산림조합중앙회 등 24개 민간기관과 기업으로부터 기부금을 받아 산불 피해 주민 임시주거지에 총 55개소의 희망정원을 조성하는 것으로 진행됐다.

올해 한수정은 NH농협은행이 기부한 5000만원으로 프로젝트를 추진한다. 안동시에 기부금을 전달해 안동시 일직면과 남후면 일대에 희망정원 70개소를 조성하는 방식이다.

정원은 경북지역 자생식물로 조성되며 수혜 주민 대상의 가드닝 교육이 함께 운영된다.

사업과 관련된 기타 자세한 내용은 한수정 홈페이지에서 확인할 수 있다.

심상택 한수정 이사장은 "프로젝트는 정원을 매개로 지역 공동체의 심리·물리적 회복을 지원하기 위해 추진하는 사회적 치유 모델"이라며 "기후위기에 따른 산불피해 지역을 지원하기 위해 기업과의 협력을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



