S&P 연례협의단 만나 정책방향 논의

"비축유, 천연가스 다변화로 극복 가능"

대미투자특별법 관련 "오히려 기회"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 연례협의차 방한한 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P) 연례협의단의 킴엥 탄 아태지역 국가신용등급 총괄 이사와 악수하며 인사하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 11일 중동발(發) 경제 위기 우려에 대해 "충분한 석유 비축량과 천연가스 수입 경로 다변화로 대응 역량이 충분하다"고 말했다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 국제 신용평가사 스탠더드앤푸어스(S&P) 연례협의단을 만난 자리에서 이 같이 말했다. 구 부총리는 S&P 측의 중동 상황 관련 에너지 부문의 대응 현황 질의에 대해 "한국은 국제에너지기구(IEA) 기준 200일 이상의 충분한 석유 비축량을 확보하고 있다"면서 "천연가스는 이미 다변화된 수입 경로를 갖추어 놓는 등 대응 역량이 충분하다"고 설명했다. 이어 단기적인 수급관리 강화에 그치지 않고 화석에너지 의존적 경제구조도 근본적으로 전환하기 위해 노력하고 있다고 언급했다.

구 부총리는 대미투자 프로젝트와 관련한 S&P측 질의에 대해서는 우리 경제에 긍정적 영향을 줄 수 있다고 자신하며 "기성고(사업진행 단계에 따른 투자금 지급)에 따라 투자하며 연간 200억 달러 한도 등 재원부담이 중장기적으로 분산되고 외환시장에 대한 안전장치를 갖추고 있다"고 설명했다. 이어 "원전·조선 등 국내 산업과 밀접한 분야에 투자되면서 우리 경제에 긍정적 영향을 줄 수 있으며, 정부는 대미투자를 기회로 만들기 위해 적극 노력해 나갈 것"이라며 "이번 주 국회에서 대미투자특별법이 통과되면 하위법령 제정, 기금 설치 등 후속조치들을 차질 없이 진행해 나가겠다"고 했다.

구 부총리는 이 외에도 우리 경제가 호황 국면의 반도체와 함께 방위산업·자동차·원전 등 다양한 산업 분야에서 도약하고 있으며, 정부도 잠재성장률 반등을 위한 초혁신경제 15대 선도 프로젝트 등을 선정해 속도감 있게 지원하고 있다고 설명했다. 이와 함께 자본시장 선진화 노력 등을 바탕으로 주가지수가 사상 최고치를 기록하는 등 가시적 성과가 나타나고 있음을 강조했다.

연례협의단은 9일부터 11일까지 구윤철 부총리 예방을 포함해 재정경제부 등 정부 부처, 한국은행, 대외경제정책연구원(KIEP) 등 다양한 기관들과 연례협의를 진행했다.

세종=임온유 기자



