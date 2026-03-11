개교 80주년 기부 릴레이 이어져…교육·연구 환경 개선 활용

국립부경대학교(총장 배상훈)는 11일 ㈜인리치인재교육원(대표이사 정대규) 발전기금 전달식을 개최했다고 전했다.

정대규 대표이사는 개교 80주년을 맞은 국립부경대의 기부 릴레이에 동참하며 이날 오전 대학본부 3층 회의실에서 발전기금 500만원을 전달했다.

㈜인리치인재교육원은 교육 전문기업으로 국립부경대와 정부 재정지원사업 및 평생교육사업 등을 통해 다양한 프로그램을 공동 운영하며 지역 인재 양성과 교육 발전에 힘써왔다.

AD

올해 개교 80주년을 맞은 국립부경대에는 발전기금 기부 릴레이가 이어지고 있다. 앞서 전 총동창회장인 정용표 ㈜케이에이엠 대표이사와 박필선 세영식품 대표, 부경CEO아카데미 원우회, 총동창회장 박세호 우주씰링스그룹 회장, 금대수 꿈잡끼교육네트웍스 이사장, BNK금융그룹 등이 기부에 참여했다.

국립부경대는 이번에 전달받은 발전기금을 교육과 연구 지원, 교육환경 개선 등 대학 발전을 위해 활용할 계획이다.

국립부경대가 인리치인재교육원 발전기금 500만원을 전달받고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>