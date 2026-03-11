11일 오후 1시38분경 도쿄 도착

외국인 배우자 1명 포함 총 12명 한국인 가족

한국 국민 11명과 외국인 배우자 1명이 함께 탑승한 일본 전세기가 사우디아라비아에서 출발해 11일 일본 도쿄에 도착했다. 불안정해진 중동 상황 속 세계 각국 정부가 자국민 대피를 위한 수송 작전을 벌이는 가운데 '이웃국'인 한국과 일본이 처음 공조한 사례다.

인천국제공항 2터미널 출국장 체크인카운터. 문호남 기자 munonam@

11일 외교부 등에 따르면 전날 오후 사우디아라비아 리야드에서 출발한 전세기(에티오피아 항공)가 이날 오후 1시 38분 경 도쿄 나리타 공항에 도착했다.

앞서 사우디 현지 소식통 등에 따르면 주사우디한국대사관은 출발 당일인 전날 밤 리야드 킹칼리드 국제공항에서 일본 도쿄 나리타공항으로 향하는 전세기에 탑승할 한국인 인원 최대 20여명에 대한 신청을 받았다.

일본 측과의 협의는 급박하게 이뤄진 것으로 보인다. 일본 정부 역시 자국민 수송이 최우선순위일 수밖에 없는 만큼, 여분의 항공편 좌석을 막바지에 한국 측에 협의해 온 것으로 전해졌다.

이번 협력은 양국 간 '제3국 내 재외국민보호 협력에 관한 양해각서'에 따라 이뤄졌다. 외교부는 "한국 외교부와 일본 외무성, 양국 공관들 간의 긴밀한 소통 위에서 이뤄진 협력"이라고 전했다.

앞서 양국은 이스라엘과 하마스 전쟁 중인 2024년 9월 재외국민 보호 협력각서를 체결한 바 있다. 협력각서가 체결되기 전인 2023년 10월 이스라엘-하마스 전쟁 발발 당시, 한국정부는 군 수송기로 한국 국민을 대피시키면서 일본 국민도 함께 이송해 대피를 도운 바 있다.

한편 정부는 귀국을 희망하는 중동 체류 국민들의 안전한 귀국을 위해 여러 추가 대책을 마련 중이다. 외교부에 따르면 중동 지역 14개국에 체류 중인 국민은 지난 3일 기준 2만1000명에서 전날 기준 1만4700명으로 감소했다. 특히 현지 교민을 제외한 단기 체류자는 같은 기간 4100명에서 2100명으로 절반가량 줄었다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



