동계 패럴림픽 관련 SNS 메시지

"진정한 '설원 위 멀티플레이어'로 거듭나"

이재명 대통령이 11일 '2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽'에서 두 번째 메달을 거머쥔 김윤지 선수에 "누구도 넘볼 수 없는 독보적 기량으로 대한민국 동계 스포츠의 지평을 넓히고 있다"며 "뜨거운 박수를 보낸다"고 축하 인사를 했다.

이 대통령은 이날 페이스북을 통해 "매 순간 후회 없는 레이스를 펼치겠다던 포부 그대로 김 선수는 첫 패럴림픽 출전에서 눈부신 활약을 이어가고 있다"며 "바이애슬론에서 보여준 정교함에 이어 폭발적인 힘으로 설원을 가르는 크로스컨트리까지 완벽히 소화하며 진정한 '설원 위 멀티플레이어'로 거듭났다"고 썼다.

이어 이 대통령은 "이번 은메달은 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 대한민국 크로스컨트리 여자 선수 사상 최초 메달이라는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "오늘 열릴 경기에서도 특유의 흔들림 없는 집중력으로 멋진 레이스를 펼쳐주리라 기대한다"고 덧붙였다.

그러면서 이 대통령은 "이번 성과로 대한민국은 2018 평창 동계패럴림픽을 넘어 역대 최고 성적을 경신했다"며 "이제 우리 선수단이 따내는 메달 하나하나가 곧 새로운 역사가 된다"고 적었다.

AD

앞서 김윤지는 10일(현지시간) 크로스컨트리 스키 여자 스프린트 좌식 결승에서 은메달을 획득했다. 앞서 8일에는 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 금메달을 땄다. 김윤지는 11일 크로스컨트리 10㎞ 인터벌 스타트 경기에서 추가 메달 사냥에 나선다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>