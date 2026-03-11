급한 불 끄나…MBK, 홈플러스 1000억원 지원

긴급운영자금 두 차례 걸쳐 지급 완료

회생절차 종료돼도 상환청구X

MBK파트너스가 홈플러스에 긴급 운영자금 1000억원을 지원했다. 이를 통해 홈플러스는 임직원 급여와 협력업체 대금 정산 등 급한 불을 끌 수 있게 됐다.

11일 MBK는 서울회생법원의 홈플러스 회생계획안 가결 기한 연장 결정에 따라 이날 500억원의 긴급 운영자금을 지원했다고 밝혔다. 지난 4일 500억원에 이어 예고한 1000억원을 모두 지급했다.

이 자금은 홈플러스 임직원 급여 지급과 협력업체 대금 정산 등 시급한 운영자금으로 활용될 예정이다. 회생 절차를 이어갈 수 있는 최소한의 재무적 기반을 마련했다는 평가다.

해당 자금을 조달을 위해 김병주 MBK 회장의 개인 자택 등을 담보로 제공했다. MBK 측은 "대주주로서의 책임을 다하기 위한 조치"라며 "자금 지원이 단순 계획에 그치지 않고 실제 집행되도록 하기 위한 결정"이라고 설명했다.

또한 MBK파트너스는 향후 회생계획이 인가되지 않고 절차가 종료될 경우에도 이번 1000억원에 대한 상환청구권을 행사하지 않기로 확약했다.

MBK 측은 "이번 긴급운영자금을 포함해 홈플러스 기업회생 관련 MBK 파트너스는 주요 경영진의 사재 출연 등을 통해 총 4000억원 규모의 자금을 부담했다"며 "회생 과정에서 필요한 유동성을 확보하고 기업의 정상화를 뒷받침하기 위한 조치였다"고 설명했다. 이어 "홈플러스 회생계획의 성실한 이행과 경영 정상화를 위해 대주주로서 필요한 역할을 차분하게 수행하겠다"고 밝혔다.

