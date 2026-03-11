환승 기능 넘어 교통·상업·문화·컨벤션 기능



"국가균형발전·글로벌 해양수도 거점 육성"

부산시가 글로벌 해양수도 광역교통망 구축의 핵심 시설인 '부전역 복합환승센터' 조성 사업을 본격 추진한다.

부산시는 사업의 신속한 추진을 위해 지난해 관련 예산을 확보하고 지난 2월 용역에 착수했다고 11일 알렸다. 이날 관계기관과 함께 추진 방향을 공유하는 착수보고회도 연다.

이번 용역은 수요 예측과 사업 편익 분석을 통해 최적의 환승 체계와 교통시설 배치안을 마련하는 데 목적이 있다. 국내외 선진 사례를 검토해 개발 방식과 노후 역사 개량, 주변 지역 도시재생 방안까지 포함한 종합 계획을 수립할 예정이다.

용역은 내년 2월 완료를 목표로 진행된다. 부산시는 2029년까지 민간사업자 선정과 세부 계획 수립을 마무리하고 2030년 복합환승센터 착공을 목표로 하고 있다.

부산시는 부전역을 단순 환승시설이 아닌 교통과 상업, 문화, 컨벤션 기능이 결합된 복합생활 거점으로 육성할 계획이다. 이를 통해 국가균형발전과 도시 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 보고 있다.

부전역은 중앙선과 동해선 개통에 이어 향후 경전선과 부산형 급행철도 BuTX 도입이 예정돼 이용 수요가 늘고 있다. 또 올해 초 동해선 KTX-이음 투입과 중앙선 증편으로 광역교통 접근성이 개선되면서 동남권 교통 요충지로서의 역할이 커지고 있다.

부전역은 서면 도심과 부산시민공원, 전통시장 등이 인접하고 도시철도와도 연결돼 복합생활 거점으로서 입지 여건을 갖추고 있다. 부산시는 이번 사업을 통해 철도로 단절됐던 시민공원과 서면, 부전역 일대 상권을 보행 동선으로 연결해 지역 경제 활성화 효과를 높일 계획이다.

또 복합환승센터 계획을 '제5차 대도시권 광역교통 시행계획' 등 국가 계획에 반영해 사업 추진 기반을 확보한다는 방침이다. 현재 대도시권광역교통위원회와 한국교통연구원이 경제성과 타당성을 검토하고 있다.

부산시는 부산진구와 지역 사회 단체와 협력해 올해 상반기 안에 계획 확정과 고시가 이뤄지도록 추진할 예정이다.

박형준 부산시장은 "부전역 복합환승센터를 교통과 상업, 문화가 어우러진 복합생활 거점으로 육성하겠다"며 "철도로 단절된 도심 공간을 연결해 주변 상권에 활력을 더하고 시민공원과 연계한 보행 환경을 조성해 시민이 체감할 수 있는 지역 경제 거점으로 만들겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



