롯데컬처웍스·금정구·부산대상가총연합회와 4자 협약



취창업 지원·문화예술 프로그램 등 지역 혁신 플랫폼 구축

부산대학교(총장 최재원)가 부산대 지하철역 인근 '롯데시네마 오투' 건물을 지역 상생과 문화 활성화를 위한 복합 거점 공간으로 활용한다.

부산대는 11일 대학본부 제1회의실에서 롯데컬처웍스, 금정구, 부산대상가총연합회와 이 같은 내용을 담은 4자간 업무협약을 체결했다.

이번 사업은 대학의 인적·물적 자원을 지역사회와 공유하고 침체한 대학가 상권을 복합문화 거점으로 재생하기 위한 산·학·관·민 협력 모델로 추진된다.

협약에 따라 부산대는 롯데시네마 오투 건물 내 지하 1층과 지상 3층, 8층 등 총 3개 층의 공간을 제공받아 취·창업 지원과 복합문화 공간으로 조성할 계획이다.

이 공간은 대학의 교육·연구 활동 지원을 비롯해 공연과 전시 등 문화·예술 프로그램 운영, 청년 창작 및 창업 지원, 취업 지원 프로그램 운영 등 다양한 용도로 활용된다. 또한 지역 산학협력과 기업 맞춤형 컨설팅, 대학가 상권과 연계한 상생 협력 프로그램도 함께 추진될 예정이다.

사업의 실효성을 높이기 위해 참여 기관별 역할도 세분화했다. 롯데컬처웍스는 롯데시네마 오투 내 공간을 제공하고, 부산대는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계해 시설 개선과 공간 활용 방안을 마련한다. 금정구는 행정·정책 지원을 맡고, 부산대상가총연합회는 공연과 홍보·마케팅 등을 담당한다.

부산대는 이번 협력을 통해 대학의 교육·연구 인프라를 지역사회와 공유하고, 주민 참여 프로그램을 확대해 대학 중심의 지역 혁신 생태계를 구축한다는 구상이다. 이를 통해 청년 유입을 촉진하고 문화 콘텐츠 확산과 대학가 상권을 포함한 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

박상후 부산대 대외·전략부총장(RISE사업단장)은 "이번 협약을 통해 대학과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 복합문화 플랫폼을 조성할 것"이라며 "지역 경제 활성화와 문화적 가치 창출, 청년 취·창업 지원 등 국가거점 국립대로서의 공공성과 책무성을 바탕으로 지역과 함께 성장하는 혁신 거점 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.

부산대가 롯데컬처웍스, 금정구, 부산대상가총연합회와 '복합문화 거점' 조성을 위한 4자 업무협약을 체결하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자



