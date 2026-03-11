2월 자산운용사 수신 주식형펀드 중심 48.6조↑

기존 잔액 평가액 급증+높은 신규 유입세 시너지

연초 상여 효과에도 2월 가계 정기예금 3조 가까이 유출



은행 가계대출 3000억 감소·금융권 전체는 2.9조 증가

한풀 꺾인 집값 기대, 추세 안정 판단 일러 "지켜봐야"

주식시장 활황에 증시로의 '머니무브'가 이어지면서 지난달 자산운용사 수신이 50조원 가까이 높은 증가세를 이어갔다. 1~2월에만 140조5000억원 급증한 셈이다. 통상 가계는 연초 명절·성과 상여금이 들어오면 신용대출을 갚거나 은행 예금으로 묶어놓기 때문에 기타대출이 크게 줄고 정기예금이 증가하는 움직임을 보였다. 그러나 지난달엔 상당 규모가 증시로 흘러 들어가면서 기타대출이 감소 폭을 줄이고 가계 정기예금은 오히려 감소 전환했다.

2월 은행 가계대출은 3000억원 줄면서 석 달째 감소세를 나타냈다. 주택담보대출(주담대)은 연말 주택거래 증가와 신학기 이사수요 등에 증가 전환했으나, 기타대출이 상여금 유입 등에 감소 흐름을 이어간 영향이다. 금융권 전체를 놓고 보면 가계대출 증가세가 확대되며 비은행권으로의 대출 풍선 효과가 이어졌다. 큰 그림에서의 가계대출 증가세 둔화는 이어지고 있지만, 추세적 안정권에 접어들었다고 판단하긴 아직 이르다는 평가다.

기존 잔액 평가액 급증, 주식형펀드 34.1조 늘었다…"11조원 중후반은 신규 유입 자금"

11일 한국은행이 발표한 '2026년 2월 중 금융시장 동향'에 따르면 지난달 말 은행 수신 잔액은 2531조2000억원으로 전월 말 대비 47조3000억원 증가했다. 수시입출식예금을 중심으로 큰 폭 증가 전환한 결과다.

수시입출식예금은 기업 결제성 자금과 지자체 재정집행 대기 자금이 유입되면서 39조6000억원 큰 폭 늘었다. 정기예금은 10조7000억원 증가했다. 기업 여유자금과 지자체 일시 운용자금 예치 등으로 증가 전환했다. 정기예금 중 가계 자금은 통상 연초 상여금 유입 등에 계절적으로 증가세를 보였으나, 지난달엔 오히려 2조원대 후반 수준이 유출됐다. 2월에만 약 1000포인트 뛴 코스피 등 국내 주식시장으로 자금이 흘러 들어간 영향이다.

자산운용사 수신은 역대 최대 증가세를 보였던 1월(91조9000억원)에 이어 2월에도 큰 폭의 증가세를 나타냈다. 주식형 펀드를 중심으로 48조6000억원 늘었다. 주식형펀드는 지난 1월(37조원 증가)에 이어 34조1000억원 크게 늘었다. 여기엔 신규 유입액뿐 아니라 기존 잔액 평가액 증감도 포함된다. 박민철 한은 금융시장국 시장총괄팀 차장은 "(자산운용사 수신 증가세 지속엔) 지난달 주가가 10% 이상 오르는 등 활황세를 나타내며 주식형펀드 기존 잔액 평가액이 크게 뛴 영향이 컸다"며 "2월 주식형펀드 신규 유입 자금은 전체 증가액의 3분의 1인 수준인 11조원 중후반 가량"이라고 설명했다.

기타펀드 역시 전월(16조2000억원)에 이어 7조6000억원가량 큰 폭 증가했다. 반면 채권형펀드는 2000억원 감소 전환했다. 머니마켓펀드(MMF)는 5조5000억원 늘었다. 수익률 메리트 축소 등으로 법인자금을 중심으로 전월(33조원) 대비 유입 폭이 줄었다.

은행 가계대출 3개월째 감소, 비은행은 증가 '풍선효과'…가계대출 상하방 리스크 모두 통제

지난달 말 은행 가계대출 잔액은 1172조3000억원으로 전월 말 대비 3000억원 줄었다. 전월(-1조원) 대비 감소 폭은 축소했으나, 3개월 연속 감소세가 지속됐다. 반면 2월 비은행을 포함한 전 금융권 가계대출은 2조9000억원 늘며 증가 폭을 키웠다.

지난달 주담대 잔액은 934조9000억원으로 4000억원 늘었다. 연말 주택거래가 늘어난 데다 신학기 이사수요 등에 영향을 받아 증가 전환했다. 지난해 11월 3400가구까지 줄었던 서울 아파트 매매 거래량은 지난해 12월 4800가구, 올해 1월 5300가구로 늘었다. 주담대에 포함되는 전세자금대출은 2000억원 줄었다.

기타대출은 7000억원 줄었다. 연초 상여금을 받아 신용대출부터 갚는 직장인 영향에 기타대출은 통상 1~2월 계절적 감소세를 나타낸다. 올해 1~2월 기타대출 감소 규모는 1조1000억원이었다. 다만 감소 폭은 예년 1~2월(2024년 -4조3000억원, 2025년 2조3000억원) 대비 줄었다. 국내외 주식투자 자금 등으로 흘러간 영향이다.

박 차장은 "금융권 가계대출은 2조원 후반대로 확대됐으나 전반적인 가계대출 둔화세는 이어지고 있는 것으로 평가한다"고 말했다. 이어 "한 방향으로 형성됐던 주택가격 기대가 반전되는 분위기로 상승 심리가 한풀 꺾였으나 지난해에 봤듯이 둔화하다 확대되기도 해 추세 안정으로 이어질지는 지켜볼 필요가 있다"며 "향후 가계대출 방향성은 상하방 리스크가 모두 통제돼 있어 불확실성이 높다"고 짚었다.

기업 대출은 9조6000억원 늘며 전월(5조7000억원)과 비교해 증가 규모가 상당폭 확대됐다. 대기업과 중소기업 모두 대출이 늘었다. 대기업대출은 5조2000억원 증가했다. 은행권의 대출 확대 전략과 명절 자금 등 운전자금 수요가 맞물린 결과다. 중소기업대출 역시 4조3000억원 증가했다. 은행들의 영업 확대와 포용금융 강화, 설 명절 자금 수요 등으로 증가 폭이 커졌다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



