새벽 2시경 언론 공지 통해 탈당 취소

"尹 변호인단의 극구 만류 따른 조치"

전 한국사 강사 출신 극우 성향 유튜버 전한길. AD 원본보기 아이콘

전 한국사 강사 출신 극우 성향 유튜버 전한길이 국민의힘을 탈당한다고 예고했다가 하루도 채 되지 않아 이를 취소했다.

전씨는 10일 유튜브 방송에서 장동혁 국민의힘 대표에게 정치 노선을 명확히 밝히라고 요구하며 "내일(11일) 국민의힘 당사에 가서 탈당계를 제출하겠다"고 말했다.

그런데 11일 새벽 2시경 돌연 '전한길 대표 탈당 취소 공식 입장문'이라는 제목으로 탈당 취소 의사를 전했다. 전씨 측은 "윤석열 전 대통령 측 변호인단의 탈당 극구 만류 요청에 따른 조치"라고 설명했다.

앞서 전씨는 지난 5일 자신의 팬카페 게시글에서 "국민의힘 지지, 자유와혁신 지지, 소수 보수정당 지지, 신당 창당 등 네 가지 선택지를 두고 깊이 고민하고 있다"고 밝힌 바 있다. 창당 취지에 대해선 "물러나지 않는다는 의미의 '노빠꾸' 윤 어게인, 부정선거 의혹 척결, 기존 정치 세력을 갈아엎는 것"이라고 부연했다.

AD

전씨는 지난해 4월 헌법재판소가 윤석열 전 대통령을 파면한 직후 창당 의사를 밝혔으나 윤 전 대통령이 만류하면서 실제 창당까지 진행되진 않았다고 주장하기도 했다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>