국내 최대 배터리 전시회 개막

전기차 캐즘·글로벌 통상 불확실성 속

ESS·AI데이터센터·로봇·드론 등 영역 확대

전고체·소듐 배터리등 차세대 제품도 공개

11일 서울 코엑스에서 개막한 '인터배터리 2026'의 LG에너지솔루션 전시 부스에 들어서니 한쪽 벽면을 가득 채운 대형 드론이 한눈에 들어왔다. LG에너지솔루션이 K-드론얼라이언스와 협력해 제작한 제품이었다. 삼성SDI는 2027년 양산 예정인 전고체 배터리 브랜드를 '솔리드스택(Solid Stack)'으로 정하고 핵심 응용 분야로 '피지컬AI'를 내세웠다.

11일 서울 코엑스에서 개막한 '인터배터리 2026' LG에너지솔루션 전시 부스에 드론과 로봇이 전시돼 있다.

전기차 시장의 캐즘(Chasm·일시적 시장 정체), 글로벌 통상 환경의 불확실성으로 어려움을 겪고 있는 가운데 국내 배터리 기업들이 국내 최대 배터리 전시회인 인터배터리2026에 참가해 미래 시장을 이끌 차세대 첨단 제품들을 대거 선보였다.

지난해까지만 해도 전기차에 적합한 다양한 제품을 강조하는데 주력했던 K배터리 기업들은 올해에는 에너지저장장치(ESS), AI데이터센터, 휴머노이드로봇, 도심항공교통(UAM) 등 다양한 분야로 보폭을 넓히며 전기차 시장의 불황 극복 의지를 다졌다. 그러면서도 46파이(지름 46㎜) 배터리, 전고체 배터리, 소듐이온배터리(SIB), 리튬메탈 배터리 등 차세대 제품을 공개하며 기술력을 뽐냈다.

LG에너지솔루션은 전력망용 ESS인 'JF2 DC 링크 5.0'을 비롯해 리튬인산철(LFP) 기반 데이터센터용 JP6 무정전전원장치(UPS) 랙 및 배터리백업유닛(BBU) 솔루션을 최초로 공개했다. LG전자 '클로이드'와 베어로보틱스 '카티100' 등 LG에너지솔루션의 배터리가 탑재된 로봇도 관람객의 눈을 사로잡았다. 이외에 다양한 종류의 전고체 배터리와 황화물계 배터리도 주목을 받았다.

삼성SDI는 AI 진단 기능이 적용된 ESS 솔루션인 삼성배터리박스(SBB) 제품과 각형 셀 최초로 700와트시(Wh)/L 초고 에너지밀도와 400W 고출력을 동시에 구현한 차세대 각형 배터리를 공개했다. 삼성SDI는 이번 행사에서 현재 개발중인 전고체 배터리의 브랜드를 솔리드스택으로 정한 사실을 공개하고 피지컬AI와 함께 전시했다.

삼성SDI는 11일 서울 코엑스에서 개막한 인터배터리2026에서 2027년 양산 예정인 전고체 배터리 브랜드를 '솔리드스택'으로 정하고 피지컬AI와 함께 소개했다.

SK온은 업계 최초로 대면적 냉각 기반 파우치형 셀투팩(CTP) 기술과 하이니켈 배터리팩에 액침냉각 시스템을 적용한 차세대 열관리 솔루션을 선보였다. SK온 부스에서는 현대위아와 함께 개발한 물류로봇 'H-모션 AMR'과 황화물계 전고체 배터리, 고분자-산화물 복합계 배터리, 리튬메탈 배터리를 전시했다.

SK온은 11일 서울 코엑스에서 개막한 인터배터리 2026 전시장에 현대위아와 함께 개발한 물류로봇을 소개했다.

포스코퓨처엠은 울트라 하이니켈 및 미드니켈 양극재, 천연·인조흑연 음극재, 모터코어 등 자율주행과 장거리 주행을 지원하는 고에너지밀도 핵심 소재를 선보였다. 포스코퓨처엠 역시 부스에 에이딘로보틱스와 포스코홀딩스가 공동 개발한 로봇을 공개해 주목받았다.

11일 서울 코엑스에서 개막한 인터배터리2026에서 포스코퓨처엠은 포스코홀딩스와 에이딘로보틱스가 개발한 로봇을 소개했다.

에코프로는 하이니켈 양극재부터 리튬망간리치(LMR), 소듐이온배터리 양극재, LFP 직접 합성 공법 기반 소재까지 아우르는 전방위 포트폴리오를 부각했다.

엘앤에프는 3세대 및 초고밀도 LFP 양극재 개발 현황을 최초로 공개했다. 고려아연은 자회사 KZAM을 통한 전해동박 생산 기술과 실물 전시를 통해 전기차 및 ESS 핵심 소재 공급 역량을 강조했다.

엄기천 한국배터리산업협회장(포스코퓨처엠 대표)은 이날 전시장에서 기자들과 만나 최근 공급망 리스크와 보호무역 확대를 주요 도전 요인으로 꼽으며 "셀과 소재·부품·장비 기업이 'K배터리 원팀'으로 경쟁력을 높여 위기를 극복해야 한다"고 강조했다.

엄 협회장은 "단순한 가격 경쟁이 아니라 기술·품질·신뢰성과 차세대 기술 개발 능력이 K배터리의 강점"이라며 북미 탈중국 정책과 유럽 산업 정책 변화가 새로운 기회가 될 수 있다고 평가했다.

이번 행사에는 배터리 3사를 비롯해 소재·부품·장비 기업 등 배터리 전 밸류체인에 걸친 667개 국내외 기업들이 참여했다.

