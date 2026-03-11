이억원 "중동發 금융권 스트레스 테스트 실시"…'빚투' 위험 점검 지시

금융시장 리스크 점검회의

이억원 금융위원장은 중동 불안 확산에 따른 금융권 불확실성 확대에 대비해 금융시장과 산업 업종별 리스크 요인을 점검하는 시나리오별 스트레스 테스트를 실시할 것을 지시했다. 특히 신용융자 등 레버리지 투자 위험을 점검하고 투자자 보호에 만전을 기할 것을 당부했다.

이 위원장은 11일 오전 금융감독원, 자본시장연구원, 신용평가회사, 증권사 등 금융시장 전문가들과 함께 '금융시장 리스크 점검회의'를 열고 이같이 주문했다. 이번 회의는 중동발 유가 상승이 국내 금융 부문에 미칠 수 있는 다양한 파급 경로와 금융 시스템 내 잠재 리스크 요인을 점검하기 위해 마련됐다.

이 위원장은 "금융시장과 금융업권, 산업 업종별 영향과 리스크 요인을 종합적으로 분석·점검해야 한다"며 "불확실성이 장기화될 경우 외부 충격에 우선적으로 흔들릴 수 있는 취약 금융업권이나 고위험 금융상품 등 금융시장 내 '약한고리'를 식별하는 것이 중요하다"고 강조했다.

특히 주가 등 금융시장 변동성 확대에 대비해 신용융자 등 레버리지 투자 위험 요인을 점검하고 투자자 보호 조치를 강화할 필요가 있다고 밝혔다. 또한 부문별·시나리오별 대응 계획을 재점검하고, 변화된 금융 환경에 최적화된 시장 안정 방안을 선제적으로 시행해 줄 것을 당부했다.

참석자들은 "이번 중동발 대외 충격이 자금 쏠림을 가속화해 대외 충격 발생 시 시장 변동성을 증폭시키는 요인으로 작용할 수 있어 대비할 필요가 있다"며 "호르무즈 해협 봉쇄, 유가 상승 등 공급 충격에 따른 금리·물가·환율 상승 등 '3중고'가 금융부문에 미치는 영향이 있는 만큼 철저히 대비해야 한다"고 밝혔다.

금융위 관계자는 "금융시장과 산업 리스크 요인, 시나리오별 대응 계획을 지속적으로 점검해 나갈 방침"이라며 "현재 채권시장과 자금시장 안정을 위해 회사채와 기업어음(CP)을 매입하고 있는 '100조원＋α 시장 안정 프로그램'을 시장 상황에 따라 추가 확대하는 방안도 신속히 마련할 계획"이라고 말했다.

