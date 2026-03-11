미·이란 긴장 속 풍자·패러디 확산

트럼프에 좌지우지 되는 국제 정세 비판

미국과 이란의 군사적 충돌로 국제 정세가 요동치는 가운데 사회관계망서비스(SNS)에서는 이를 풍자하는 각종 '밈(meme·온라인 유행 콘텐츠)' 콘텐츠가 빠르게 확산하고 있다. 한국인 특유의 해학적 정서에 생성형 인공지능(AI) 기술이 더해지면서 누구나 손쉽게 패러디 이미지를 제작할 수 있게 된 점도 밈 확산을 가속화하고 있는 것으로 보인다.

불안정한 국제 정세 속 SNS 밈 확산

배런 트럼프와 김주애를 합성한 가상의 결혼 사진.

최근 사회관계망서비스(SNS)에서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 막내아들 배런과 김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애를 결혼시키면 세계 평화가 온다는 설정의 합성 이미지가 확산했다. 배런과 김주애가 결혼해 미국과 북한이 '사돈' 관계가 되면 국제 분쟁이 자연스럽게 사라질 것이라는 발칙한 상상을 담은 밈이다.

'오징어 게임'을 패러디한 밈.

또 다른 게시물에서는 트럼프 대통령이 게임을 진행하는 장면처럼 등장하는 이미지도 공유됐다. 넷플릭스 드라마 오징어 게임의 장면을 패러디해 베네수엘라 니콜라스 마두로, 이란 아야톨라 세예드 알리 하메네이, 러시아 블라디미르 푸틴, 중국 시진핑, 북한 김정은 등 세계 권위주의 지도자들의 운명이 트럼프 대통령의 손에 달린 것처럼 묘사했다.

"누가 후계자 할래?"…중동 정세도 밈 소재

하메네이 후계 구도 풍자 밈.

중동 정세를 직접적으로 다룬 풍자 콘텐츠도 등장했다. 사진에는 이란 최고지도자 알리 하메네이를 연상시키는 복장을 한 인물들이 서로를 가리키는 모습이 담겼고 밑에는 "누가 후계자 할래"라는 문구가 적혔다. 이는 최고 권력자의 자리를 맡는 순간 미국의 표적이 될 수 있다는 상황을 블랙코미디 형식으로 표현한 것이다.

유가·증시까지…쏟아지는 밈

유가 상승을 소재로 한 MBC 예능 프로그램 '무한도전' 밈.

전쟁 여파로 요동치는 경제 상황 역시 밈의 주요 소재가 되고 있다. SNS에서는 예능 프로그램 무한도전 장면을 활용해 "이러다 휘발유 1ℓ에 2500원"이라는 자막을 붙인 이미지가 확산하며 유가 상승을 풍자하고 있다. 또 다른 게시물에서는 "아빠는 왜 테슬라를 타세요?"라는 질문에 "기름값이 너무 비싸서"라고 답하는 대화를 넣어 전기차를 선택하는 이유를 유가 폭등과 연결하기도 했다.

SBS드라마 '천국의 드라마'의 한 장면을 AI로 다시 만든 밈.

주식시장 상황을 풍자한 밈도 빠르게 확산했다. 특히 X에서는 '버스를 놓친 남성' 밈을 변형한 이미지가 화제가 됐다. 원래는 버스를 놓쳐 아쉬워하는 장면이지만 최근에는 그 버스가 갑자기 폭발하는 장면으로 편집된 패러디가 등장했다.

이는 상승장에 올라타지 못한 투자자들이 "코스피 상승 버스를 놓쳤다"며 아쉬워하다가, 이후 시장이 급락하자 오히려 폭락을 피하게 된 상황을 풍자한 것이다. 즉 '타지 못해 아쉬웠던 버스가 알고 보니 폭발했다'는 설정을 통해 최근 증시 급락으로 당황한 투자 심리를 재치 있게 표현한 밈으로 풀이된다.

가수 다비치의 노래 '녹는 중' 앨범 이미지를 활용한 밈.

보유 주식의 가치가 '녹아내리는' 상황을 표현한 콘텐츠들도 이어진다. X에서는 가수 다비치의 노래 '녹는 중' 앨범 이미지를 활용해 "지금 내 주식 상태"라는 자막을 붙인 게시물이 공유되고 있다. 전쟁 여파로 증시가 급락하면서 투자 손실이 커지는 상황을 그린 것이다.

한국인 해학 정서에 AI 합쳐

이처럼 위기 상황에서 풍자와 유머가 확산하는 현상은 한국 온라인 문화에서 반복적으로 나타난 특징으로 평가된다. 과거 1997년 외환위기 당시에는 국제통화기금(IMF)을 빗댄 말장난이 유행했고, 이후 취업난이 심화한 시기에는 '탈조선' 같은 표현이 청년 세대의 현실을 풍자하는 언어로 자리 잡았다. 전문가들은 이러한 현상을 "불안한 현실을 유머로 전환해 집단적으로 해소하려는 문화적 방식"으로 해석한다.

최근에는 생성형 AI 기술이 결합하면서 밈 제작의 문턱이 크게 낮아졌다는 점도 주목된다. 과거에는 이미지 편집 기술이 필요한 작업이었지만, 이제는 AI를 통해 몇 초 만에 패러디 이미지를 만들 수 있어 온라인 풍자 콘텐츠의 생산 속도와 규모가 이전보다 훨씬 커졌다는 분석이다.

서지영 기자



