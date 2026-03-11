ESS 전력망 솔루션부터 전고체·소듐이온까지 기술 총망라

LG에너지솔루션이 국내 최대 배터리 산업 전문 전시회 '인터배터리 2026'에 참가해 차세대 배터리 기술과 다양한 산업별 맞춤형 솔루션을 공개했다.

LG에너지솔루션 인터배터리 2026 부스. LG에너지솔루션 제공

LG에너지솔루션은 이번 전시에서 '에너지의 미래를 만들어가는 혁신 선도기업(Original Innovator, Creating the Future of Energy)'을 주제로 참가업체 중 최대 규모인 540㎡ 전시 공간을 마련해 운영했다.

전시장은 지난 30년간 축적해 온 배터리 기술 역사와 미래 비전을 영상으로 소개하는 '히어로(Hero) 존'을 시작으로 모빌리티, 에너지 인프라, 로보틱스·드론, 미래기술 등 5개 주요 존으로 구성됐다. 각 전시 공간에서는 차세대 배터리 기술과 다양한 산업 분야에서의 적용 사례가 소개됐다.

에너지 인프라 존…ESS·AI 데이터센터 전력 솔루션 공개

에너지 인프라 존에서는 '인터배터리 어워즈 2026' 배터리 부문 수상작인 전력망용 에너지저장장치(ESS) 솔루션 'JF2 DC LINK 5.0'이 전면에 배치됐다. 이 제품은 국내 전력 인프라와 제도 환경에 맞춰 설계된 ESS 시스템으로, 국내 배터리 제조사 가운데 처음으로 리튬인산철(LFP) ESS 배터리를 적용해 화재 안전성을 강화한 것이 특징이다.

특히 LFP의 높은 화학적 안정성을 기반으로 '셀-팩-랙' 단위의 화재 전이 차단 구조를 적용해 시스템 전반의 안전성을 높였다. 또한 100% 만충 보정이 필요 없는 무보정 SOC(State of Charge) 알고리즘을 적용해 별도의 운전 중단 없이 연속 운용이 가능하도록 설계해 가동률과 운영 효율을 개선했다.

이와 함께 LG에너지솔루션은 인공지능(AI) 데이터센터용 비상전원 솔루션도 공개했다. LFP 기반의 차세대 JP6 무정전전원장치(UPS)용 랙 시스템과 배터리 백업 유닛(BBU)을 국내 최초로 선보이며 데이터센터 전력 안정성을 높이는 기술력을 소개했다.

BBU는 정전 발생 시 일정 시간 전력을 유지해 장비 핵심 기능을 지속시키고 시스템이 안정적으로 종료될 수 있도록 돕는 백업 솔루션이다. 이번 전시에서는 차세대 GPU를 지원하는 원통형 배터리 모델도 함께 공개됐다.

또 관람객이 직접 비상전원 솔루션 작동 과정을 확인할 수 있는 '정전 체험관'을 마련해 기술 이해도를 높였다.

모빌리티 존…전기차 시장 세분화 대응 배터리 전략

LG에너지솔루션 인터배터리 2026 부스. LG에너지솔루션 제공

모빌리티 존에서는 전기차 시장의 다양한 요구에 대응하기 위한 맞춤형 배터리 솔루션이 소개됐다. LG에너지솔루션은 전기차 시장을 고성능, 표준형, 보급형 등 세 가지 세그먼트로 구분하고 각 시장에 맞는 배터리 기술을 제시했다.

고성능 시장을 겨냥한 솔루션으로는 하이니켈 기반 '46 시리즈'와 '2170 원통형 셀'이 대표 제품으로 제시됐다. 이 제품들은 고성능 스포츠카와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 등 장거리 주행과 고출력이 요구되는 차량을 주요 대상으로 한다.

표준형 시장을 겨냥한 솔루션으로는 파우치형 고전압 미드니켈(HV Mid-Ni) 셀과 파우치형 리튬망간리치(LMR) 셀이 소개됐다. 성능과 비용의 균형을 동시에 확보해 향후 전기차 대중화를 이끌 제품으로 제시됐다.

보급형 시장을 위한 솔루션으로는 파우치형 LFP 배터리가 전시됐다. 가격 경쟁력과 안전성을 기반으로 보급형 전기차 시장 확대에 기여할 것으로 기대된다는 설명이다.

이번 전시에는 르노 전기차 '세닉(Scenic)'도 함께 공개됐다. 이 차량에는 LG에너지솔루션의 자동차용 미드니켈 배터리가 적용됐다. 기존 NCM 배터리와 유사한 에너지 성능을 유지하면서도 비용 경쟁력을 확보한 것이 특징이다.

또 리튬과 망간 비중을 높여 경제성을 강화한 LMR 배터리는 현재 제너럴모터스(GM)와 공동 개발 중이며 2028년 상용화를 목표로 하고 있다.

배터리 안전 기술도 강조됐다. LG에너지솔루션은 파우치형 배터리에 다단계 냉각 시스템과 열 확산 방지 기술인 '노 TP(No Thermal Propagation) 팩 솔루션'을 적용해 화재 확산 위험을 최소화했다고 설명했다.

원통형 배터리에는 독자적인 팩 구조 기술인 'CAS(Cell Array Structure)'를 적용했다. 이 기술은 냉각 효율과 열 폭주 방지 성능을 높이는 동시에 셀을 수직·수평으로 자유롭게 배치할 수 있어 유연한 배터리 팩 설계가 가능하다.

또한 배터리 진단과 관리 분야에서는 소프트웨어 기반 통합 관리 기술도 소개됐다. 배터리 수명 관리 솔루션 '베터리(Better.Re)'와 배터리 서비스 사업 모델인 '비 라이프케어(B-lifecare)', '비 원스(B.once)' 등을 통해 배터리 상태 진단과 관리 서비스를 제공한다.

로보틱스·드론 존…휴머노이드·물류 로봇 적용 배터리

로보틱스·드론 존에서는 휴머노이드 로봇과 드론 산업에서 활용되는 배터리 기술이 공개됐다. LG전자 홈 로봇 'LG 클로이(LG CLOiD)'와 베어로보틱스의 자율주행 로봇 '카티100(Carti100)' 등이 전시되며 원통형 배터리가 실제 로봇 산업에서 어떻게 활용되는지 소개됐다.

특히 물류 로봇 카티100에는 산업 현장의 가혹한 환경에서도 안정적인 출력과 내구성을 제공하는 원통형 배터리가 적용됐다.

또한 K-드론얼라이언스와 협력해 개발한 혈액 수송용 드론과 항공 큐브위성 등도 함께 전시돼 드론 산업으로의 배터리 활용 확대 가능성을 보여줬다. 이와 함께 미래 로봇 산업 핵심 기술로 꼽히는 전고체 배터리 개발 방향도 소개됐다.

미래기술 존…전고체·소듐이온 등 차세대 배터리

미래기술 존에서는 전고체 배터리를 비롯해 바이폴라 배터리, 소듐 이온 배터리 등 차세대 배터리 기술 포트폴리오가 공개됐다.

LG에너지솔루션은 업계 최대 수준인 약 9만 건의 특허 자산과 30년간 축적된 기술력을 기반으로 배터리 생애주기 전반에 인공지능 전환(AX)을 적용해 연구개발과 제조 혁신을 가속화한다는 계획이다.

또 소재 개발부터 제조, 진단, 배터리 관리까지 전 과정의 효율을 높이고 글로벌 연구기관과 스타트업 등과 협력하는 오픈 이노베이션을 통해 사업 영역을 확대해 나갈 방침이다.

LG에너지솔루션 관계자는 "이번 전시는 30여 년 동안 축적된 기술 리더십을 집약해 보여주는 자리"라며 "앞으로도 미래 에너지 산업을 선도하기 위한 혁신을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

