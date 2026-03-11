중앙회장, 농민신문사 겸직 금지

금품선거 방지 위한 제도개편

윤준병 더불어민주당 농해수정책조정위원장이 11일 "농협 개혁을 위한 내부통제 강화와 운영 투명성 확대 같은 과제를 우선 입법하겠다"며 "6·3 지방선거 전 입법을 완료한다는 타임라인을 가지고 추진하겠다"고 밝혔다.

윤 정책조정위원장은 이날 오전 국회의원회관에서 열린 농업협동조합 개혁 관련 당정협의 직후 기자들과 만나 "내부 투명성 강화 등을 손보는 과정은 오늘 중 입법안들을 발의하고 중앙회장 선거제도는 논의를 거쳐서 다음 주에는 발의할 것"이라며 이같이 말했다.

한정애 더불어민주당 정책위의장이 11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 농업협동조합 개혁안 당정협의에서 모두발언을 하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

당정은 농협 조직 전반에 강력 내부통제 체제를 구축하기 위해 '농협 감사위원회(가칭)' 설립을 추진한다. 윤 정책조정위원장은 "중앙회·지주·자회사에 대한 감사 기능을 별도 법인으로 분리해 독립적으로 감사하도록 한다"며 "농협 감사위는 7인으로 구성하되 위원장은 대통령이 임명하고 위원은 농림축산식품부·금융위원회 같은 기관으로부터 추천받을 것"이라고 설명했다.

또한 "중앙회장의 부당한 영향력 행사를 막기 위한 조치도 도입한다"며 "농민신문사 사장 같은 타 업무 겸직을 금지하기로 의견을 모았다"고 했다.

그러면서 "당정은 중앙회장 선출 시 조합원 참여를 확대하고 금품선거 유인을 줄이는 방향으로 선거제도 개편안을 조속 마련하기로 했다"고 강조했다. 윤 정책조정위원장은 "금품선거에 따른 형사처벌 및 과태료를 강화하기로 했다"며 "자진신고자 및 조사 협조자를 위한 신고포상금 확대도 도입할 것"이라고 덧붙였다.

AD

앞서 정부는 농협 정부합동 특별감사를 벌이고 강호동 중앙회장을 비롯한 농협 간부들의 횡령·금품수수 혐의를 경찰에 수사 의뢰했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>